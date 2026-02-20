В Украине запускают пилотный проект єЧек — государственную программу электронных чеков в онлайн-банкинге. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство запускает єЧек — что известно

Пилотный проект уже будет работать в первых четырех банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank и monobank, в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan и на АЗС Укрнафта.

По словам Свириденко, программа єЧек поможет бизнесу сэкономить миллионы гривен ежегодно, ведь на печать одного чека уходит 7 копеек.

— Только за прошлый год, по данным ГНС, украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков. Кроме того, это поможет окружающей среде. Термобумага, на которой печатают чеки, обычно содержит бисфенолы, которые не подлежат переработке, — отметила премьер.

Для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн.

Он будет храниться в цифровом формате и всегда будет доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. На время тестирования покупателям будут предоставлять оба чека — цифровой и бумажный.

Правительство приглашает предпринимателей присоединиться к тестовому этапу проекта и перейти на более эффективную и современную модель работы. Детали участия в пилоте можно узнать по ссылке.

