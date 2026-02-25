Транзитный номерной знак – это временный регистрационный номер для транспортного средства (ТС), который имеет формат четыре цифры и две буквы на красном фоне.

Он выдается для использования в случаях, когда транспортное средство еще не зарегистрировано или снято с учета, но должно перемещаться по дорогам.

Факты ICTV узнавали, сколько времени можно ездить на транзитных номерах во время военного положения.

Сколько можно ездить на транзитных номерах

Транзитные номера нужны в таких случаях:

После покупки нового автомобиля в автосалоне, когда он еще не поставлен на постоянный учет.

При снятии с учета авто для продажи за границу — новый владелец имеет право временно передвигаться на таком транспортном средстве.

Для перевозки транспортного средства без постоянной регистрации (например, в случае временного ввоза или переоформления юридического лица).

В пункте 7 постановления № 1388 указано, что владельцы транспортных средств и лица, эксплуатирующие такие средства на законных основаниях, обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) транспортные средства в течение 10 суток после приобретения (получения) или таможенного оформления, или временного ввоза на территорию Украины, или возникновения обстоятельств, являющихся основанием для внесения изменений в регистрационные документы.

Срок государственной регистрации продлевается в случае введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях. В случае прекращения или отмены военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях владельцы обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) транспортные средства в течение 90 дней.

Но эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных (не перерегистрированных) в уполномоченных органах МВД и без номерных знаков, соответствующих требованиям, установленным МВД, запрещается.

Итак, фактически перерегистрировать авто и покупать постоянные номера не обязательно, и это можно сделать в течение 90 дней после завершения военного положения. Но это возможно только при условии, если вы не собираетесь пользоваться транспортным средством. Ведь согласно закону, запрещено эксплуатировать транспортные средства, которые ненадлежащим образом зарегистрированы.

Какой штраф за езду на транзитных номерах

Штраф за транзитные номера составляет 850 грн, согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, штраф за управление транспортным средством без регистрации не является одноразовым. То есть, если вас останавливают повторно за это же нарушение, вам снова грозит штраф.

