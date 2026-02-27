Аварийная световая сигнализация или ″аварийка″ — является важным средством предупреждения на дороге. Однако ее неправильное использование может привести к административной ответственности.

Когда водители могут включать аварийку, а когда это запрещено — читайте в материале Фактов ICTV.

Могут ли в Украине оштрафовать за аварийку

Правила дорожного движения в Украине (ПДД), утвержденные Постановлением Кабинета Министров №1306, четко регламентируют использование аварийной сигнализации.

Согласно пункту 9. 9 Правил дорожного движения Украины, аварийную световую сигнализацию необходимо включать в следующих случаях:

в случае вынужденной остановки на дороге;

в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;

на механическом транспортном средстве, движущемся с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено ПДД;

на механическом транспортном средстве, которое буксируется (буксировка — это перемещение одним транспортным средством другого транспортного средства на жестком или гибком сцеплении или способом частичной нагрузки на платформу или на специальное опорное приспособление);

на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком Дети, перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;

на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;

в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

То есть здесь аварийная световая сигнализация рассматривается как инструмент безопасности, а не средство невербального общения. Использование аварийной сигнализации в других ситуациях, которая не предусмотрена правилами и может нанести вред другим участникам движения, может считаться нарушением.

Какой штраф за аварийку в 2026 году

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что по общим положениям раздела 19 ПДД аварийная световая сигнализация относится к внешним световым приборам. Пунктом 1.9 ПДД Украины, предусмотрено, что лица, нарушающие эти правила, несут ответственность согласно законодательству.

Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), часть 2 статья 122, предусмотрена административная ответственность, в частности за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления.

То есть нарушение вышеупомянутого правила влечет административную ответственность, а именно наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан — 510 грн.

Если неправильное использование аварийной сигнализации повлекло опасную ситуацию, а именно заставило других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан, тогда это влечет за собой наложение штрафа в размере 85 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть — 1445 грн. Или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года (ч. 5 ст. 122 КУоАП).

Соблюдение указанных правил обеспечивает безопасность на дороге и помогает избежать административных взысканий.

