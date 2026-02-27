Штраф за аварийку 2026: могут ли наказать и какая будет сумма
Аварийная световая сигнализация или ″аварийка″ — является важным средством предупреждения на дороге. Однако ее неправильное использование может привести к административной ответственности.
Когда водители могут включать аварийку, а когда это запрещено — читайте в материале Фактов ICTV.
Могут ли в Украине оштрафовать за аварийку
Правила дорожного движения в Украине (ПДД), утвержденные Постановлением Кабинета Министров №1306, четко регламентируют использование аварийной сигнализации.
Согласно пункту 9. 9 Правил дорожного движения Украины, аварийную световую сигнализацию необходимо включать в следующих случаях:
- в случае вынужденной остановки на дороге;
- в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;
- на механическом транспортном средстве, движущемся с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено ПДД;
- на механическом транспортном средстве, которое буксируется (буксировка — это перемещение одним транспортным средством другого транспортного средства на жестком или гибком сцеплении или способом частичной нагрузки на платформу или на специальное опорное приспособление);
- на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком Дети, перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;
- на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;
- в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.
То есть здесь аварийная световая сигнализация рассматривается как инструмент безопасности, а не средство невербального общения. Использование аварийной сигнализации в других ситуациях, которая не предусмотрена правилами и может нанести вред другим участникам движения, может считаться нарушением.
Какой штраф за аварийку в 2026 году
Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что по общим положениям раздела 19 ПДД аварийная световая сигнализация относится к внешним световым приборам. Пунктом 1.9 ПДД Украины, предусмотрено, что лица, нарушающие эти правила, несут ответственность согласно законодательству.
Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), часть 2 статья 122, предусмотрена административная ответственность, в частности за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления.
То есть нарушение вышеупомянутого правила влечет административную ответственность, а именно наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан — 510 грн.
Если неправильное использование аварийной сигнализации повлекло опасную ситуацию, а именно заставило других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан, тогда это влечет за собой наложение штрафа в размере 85 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть — 1445 грн. Или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года (ч. 5 ст. 122 КУоАП).
Соблюдение указанных правил обеспечивает безопасность на дороге и помогает избежать административных взысканий.