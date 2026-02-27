Аварійна світлова сигналізація або ″аварійка″ — є важливим засобом попередження на дорозі. Однак її неправильне використання може призвести до адміністративної відповідальності.

Коли водії можуть вмикати аварійку, а коли це заборонено — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть в Україні оштрафувати за аварійку

Правила дорожнього руху в Україні (ПДР), затверджені Постановою Кабінету Міністрів №1306 чітко регламентують використання аварійної сигналізації.

Згідно з пунктом 9.9 Правил дорожнього руху України, аварійну світлову сигналізацію необхідно вмикати у наступних випадках:

у разі вимушеної зупинки на дорозі;

у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом фар;

на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено ПДР;

на механічному транспортному засобі, що буксирується (буксирування — це переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу на жорсткому чи гнучкому зчепленні або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування);

на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком Діти, що перевозить організовану групу дітей, під час їхньої посадки або висадки;

на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Тобто тут аварійна світлова сигналізація розглядається як інструмент безпеки, а не засіб невербального спілкування. Використання аварійної сигналізації в інших ситуаціях, яка не передбачена правилами та може завдати шкоди іншим учасникам руху, може вважатися порушенням.

Який штраф за аварійку у 2026 році

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що за загальними положеннями розділу 19 ПДР аварійна світлова сигналізація належить до зовнішніх світлових приладів. Пунктом 1.9 ПДР України, передбачено, що особи, які порушують ці правила, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), частина 2 стаття 122, передбачена адміністративна відповідальність, зокрема за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.

Тобто порушення вищезазначеного правила спричиняє адміністративну відповідальність, а саме накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 510 грн.

Якщо неправильне використання аварійної сигналізації спричинило небезпечну ситуацію, а саме примусило інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, тоді це тягне за собою накладення штрафу в розмірі 85 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто — 1445 грн. Або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року (ч. 5 ст. 122 КУпАП).

Дотримання вказаних правил забезпечує безпеку на дорозі та допомагає уникнути адміністративних стягнень.

