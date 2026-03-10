В Одессе вспыхнул пожар на рынке 7-й километр: горели торговые павильоны
Сегодня в поселке Авангард, что на окраине Одессы, произошел пожар на территории рынка 7-й километр.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Пожар на рынке 7-й километр: что известно
Огонь охватил три торговых павильона, поднялся густой столб черного дыма и была угроза быстрого распространения пламени.
Сейчас рынок полностью обесточен.
Спасатели ГСЧС локализовали и потушили пожар на площади 80 кв. м, спасли от уничтожения рядом расположенные торговые павильоны.
К счастью, никто не пострадал.
От ГСЧС были привлечены семь единиц техники и 24 спасателя, также пожар ликвидировали Центр безопасности граждан Авангард и добровольная пожарная дружина (ДПД) 7-й км.
Рынок 7 километр является одним из крупнейших в Восточной Европе.
Напомним, что 5 марта произошел пожар в доме в Вербовцах Хмельницкой области. Мать и трое малолетних детей погибли.
В мае прошлого года в результате пожара, который вспыхнул в хозяйственной постройке в селе Новые Маяки Березовского района Одесской области, погибли двое детей – мальчики 2018 и 2019 годов рождения.