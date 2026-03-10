Сегодня в поселке Авангард, что на окраине Одессы, произошел пожар на территории рынка 7-й километр.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Пожар на рынке 7-й километр: что известно

Огонь охватил три торговых павильона, поднялся густой столб черного дыма и была угроза быстрого распространения пламени.

Сейчас рынок полностью обесточен.

Спасатели ГСЧС локализовали и потушили пожар на площади 80 кв. м, спасли от уничтожения рядом расположенные торговые павильоны.

К счастью, никто не пострадал.

От ГСЧС были привлечены семь единиц техники и 24 спасателя, также пожар ликвидировали Центр безопасности граждан Авангард и добровольная пожарная дружина (ДПД) 7-й км.

Рынок 7 километр является одним из крупнейших в Восточной Европе.

