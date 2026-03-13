Многие считают пятницу 13-го особенно неудачным днём, но на самом деле его “плохая слава” пришла к нам из культуры других стран через литературу, кино и искусство.

Сколько будет пятниц 13-го в 2026 году и почему мы верим в мистику

На самом деле, сочетание числа 13 и пятницы не несет никакой объективной угрозы, а вся мистика вокруг этого дня сформировалась на основе древних суеверий и религиозных верований.

Число 13 всегда вызывало у людей настороженность. Во многих культурах его считали “нестабильным”, потому что оно нарушает гармонию с совершенными числами — например, 12 месяцев в году или 12 знаков зодиака.

Пятница в христианстве также ассоциируется со страданиями, ведь именно в этот день, согласно библейским преданиям, был распят Иисус Христос. Все это вместе и создало миф о несчастливой дате.

Подпитывала страх и массовая культура, ведь после выхода культового фильма ужасов Пятница 13-е дата окончательно закрепилась в сознании людей как мистическая.

Несмотря на это, сама по себе пятница 13-го никак не влияет на нашу жизнь. Цифры и дни недели не обладают магической силой — ни доброй, ни злой.

Как объясняет священник Православной церкви Украины Алексей Филюк, все дни одинаково ценны перед Богом. Нумерология или суеверия — это скорее культурные явления, а не реальная опасность. И если захотеть, пятницу 13-го можно сделать даже счастливым днем, посвятив его добрым делам и молитвам.

Сколько раз будет пятница 13-го в 2026 году

Тем, кто интересуется календарными нюансами, будет интересно узнать, сколько пятниц 13-го будет в 2026 году.

В этом году их будет три:

в феврале,

марте,

ноябре.

Количество пятниц 13-го в 2026 году зависит от календарного распределения дней недели. Каждый отдельный год имеет 365 или 366 дней, а неделя состоит из семи дней, сочетание определенного числа и дня недели меняется из года в год.

Поэтому иногда в году бывает только одна пятница 13-го, иногда две или три, но четыре в году никогда не бывает.

Итак, пятница 13-го — это культурный феномен. Суеверия и страхи питаются нашими ожиданиями, а не цифрами. Смотреть на этот день как на что-то магическое или опасное не имеет смысла.

Связанные темы:

