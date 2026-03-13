Багато хто вважає п’ятницю 13- го – особливо невдалим днем, але насправді його “погана слава” прийшла до нас із культури інших країн через літературу, кіно та мистецтво.

Скільки буде п’ятниць 13 у 2026 році та чому ми віримо в забобони, пов’язані з цим днем, читайте в нашому матеріалі.

Скільки буде п’ятниць 13 у 2026 році та чому ми віримо в містику

Насправді, поєднання числа 13 та п’ятниці не несе жодної об’єктивної загрози, а вся містика навколо цього дня сформувалася на основі давніх забобонів і релігійних вірувань.

Зараз дивляться

Число 13 завжди викликало у людей настороженість. У багатьох культурах його вважали “нестабільним”, бо воно порушує гармонію з досконалими числами — наприклад, 12 місяців у році чи 12 знаків зодіаку.

П’ятниця у християнстві також асоціюється зі стражданнями, адже саме цього дня за біблійними переказами був розіп’ятий Ісус Христос. Все це разом і створило міф про нещасливу дату.

Підживила страх і масова культура, адже після виходу культового фільму жахів “П’ятниця 13-те” дата остаточно закріпилася у свідомості людей як містична.

Попри це, сама по собі п’ятниця 13-го ніяк не впливає на наше життя. Цифри та дні тижня не мають магічної сили — ні доброї, ні поганої.

Як пояснює священник Православної церкви України Олексій Філюк, всі дні однаково цінні перед Богом. Нумерологія чи забобони — це радше культурні явища, а не реальна небезпека. І якщо захотіти, п’ятницю 13-го можна зробити навіть щасливим днем, віддавши його на добрі справи та молитву.

Скільки разів буде п’ятниця 13 у 2026 році

Для тих, хто цікавиться календарними нюансами, цікаво знати, скільки п’ятниць 13 у 2026 році.

Цього року їх буде три:

у лютому,

березні,

листопаді.

Кількість п’ятниць 13 у 2026 році залежить від календарного розподілу днів тижня. Кожен окремий рік має 365 або 366 днів, а тиждень складається з семи днів, поєднання певного числа та дня тижня змінюється з року в рік.

Тому інколи у році буває лише одна п’ятниця 13-го, інколи дві або три, але чотирьох у році ніколи не буває.

Отже, п’ятниця 13-го — це культурний феномен. Забобони і страхи живляться нашими очікуваннями, а не цифрами. Дивитися на цей день як на щось магічне чи небезпечне немає сенсу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.