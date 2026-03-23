Сегодня дистанционное образование уже не воспринимается как временный или запасной вариант. Оно конкурирует с сильнейшими лицеями страны и демонстрирует результаты, меняющие представление об эффективности цифрового обучения.

Ярким доказательством этого стали результаты НМТ-2025: лицензированная онлайн-школа ThinkGlobal вошла в пятерку сильнейших учебных заведений Украины по уровню подготовки по английскому языку.

Английский язык является одним из самых информативных предметов для оценки качества образования. Его невозможно выучить за неделю до экзамена — нужна системная, ежедневная практика и постоянное погружение в языковую среду. То, что дистанционное учебное заведение обошло сотни традиционных офлайн-школ, свидетельствует о глубокой трансформации подходов к преподаванию.

Успех ThinkGlobal не случаен: по данным портала Education.ua, школа показала самый высокий средний балл НМТ-2025 среди всех дистанционных школ и продемонстрировала лучшие результаты по английскому языку и математике.

Отказ от имитации обучения — главная движущая сила таких показателей. В ThinkGlobal введены ежедневные уроки по базовым предметам, а английский преподается по интенсивной программе британского издательства Pearson.

Вместо пассивного просмотра видео ученики взаимодействуют с преподавателем в небольших классах (12–20 человек), где каждый на виду. Каждый ребенок принимает активное участие в уроке, отвечает и получает обратную связь.

Учебный процесс в этой дистанционной школе лишен типичных проблем обычных классов: нет организационных и дисциплинарных задержек, поэтому все 45 минут посвящены исключительно академической работе.

Кроме того, родители всегда имеют доступ к записям уроков и онлайн-отчетам об успеваемости, постоянно находясь на связи с личным куратором. Благодаря привлечению лучших преподавателей, независимо от их места проживания, школа формирует сильную академическую среду.

Для семей, которые в 2026 году ищут надежное учебное заведение, результаты НМТ являются четким ориентиром. Современное онлайн-образование способно давать фундаментальные знания, подтвержденные официальными документами государственного образца, что оставляет ребенку время для развития, хобби и отдыха — без изнурительных ежедневных поездок.

Фото: сгенерировано ИИ для ThinkGlobal

