Год обучения по цене автомобиля: самые дорогие университеты Украины в 2025 году

Каждое лето после сдачи НМТ украинские школьники выбирают университеты для поступления, ориентируясь не только на специальность, но и на финансовые возможности семьи, особенно если речь идет об обучении на контрактной основе.

В 2025 году стоимость обучения в некоторых украинских университетах достигла рекордных сумм. Ниже, обзор самых дорогих университетов в Украине в 2025 году.

Самые дорогие университеты Украины: перечень частных ЗВО

В Украине действует около 300 высших учебных заведений. Среди них — частные университеты с международной аккредитацией и партнерами за рубежом, предлагающие образование по западным стандартам.

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Стоимость обучения в отдельных вузах Украины действительно может достигать 500 тыс. грн в год. Но такая цена это не только о престиже, но и о возможностях, которые открываются после получения диплома. В частности, некоторые частные университеты в Украине работают по международным образовательным стандартам и имеют партнерские программы с иностранными вузами.

Это означает, что выпускнику не нужно проходить дополнительные нострификации или пересдавать предметы для трудоустройства или обучения за рубежом.

К примеру, учебные заведения, такие как KSE или SFU Ukraine, преподают часть предметов на английском, приглашают иностранных преподавателей, выдают международно признанные сертификаты, что значительно упрощает интеграцию выпускников в мировую образовательную и профессиональную систему.

В случае IT-университетов, таких как STEP University, студенты имеют доступ к сертификатам от Microsoft, Cisco, Autodesk и т.д., что также повышает их конкурентоспособность на рынке труда еще до завершения обучения.

American University Kyiv (AUK)

Американский университет в Киеве предлагает обучение по стандартам США. Выпускники получают двойной диплом.

Доступные специальности: бизнес-администрирование, менеджмент, разработка ПО и искусственного интеллекта, маркетинг, аналитика данных, дизайн и финансы.

Поступление требует английского на уровне не ниже B2 и наличия международного сертификата (TOEFL, IELTS, Duolingo).

Стоимость обучения в 2025 году — $4 тыс. за семестр (примерно 334 тыс. грн в год).

Sigmund Freud University Ukraine (SFU)

Филиал венского университета Фрейда. Специализация — психология. Преподают украинские и иностранные практикующие специалисты. Обучение проводится на украинском и английском языках.

Цена за год — 267 750 грн.

Украинский католический университет (УКУ)

Частный львовский вуз, который действует при поддержке меценатов. Предлагает гуманитарные, правовые, технические и духовные специальности.

Стоимость обучения — 147 000 грн в год.

STEP University (Львов)

Первый в Украине частный IT-университет, созданный в 2016 году. Партнер Microsoft, Cisco и других мировых компаний. Студенты могут получать международные сертификаты во время обучения.

Год обучения стоит 137 000 грн.

Киевская школа экономики (KSE)

Готовит специалистов по экономике, праву, ИТ, психологии, кибербезопасности и искусственному интеллекту. Первый год обучения — на украинском, далее преимущественно на английском.

Некоторые программы позволяют получить двойной диплом с Университетом Хьюстона (США).

Стоимость обучения — от 350 000 до 570 000 грн в год, в зависимости от программы.

Самые дорогие высшие учебные заведения в Украине: перечень государственных ЗВО

Данные университеты выбраны не потому, что это самые дорогие ВУЗы Украины, а потому, что некоторые специальности имеют высокую стоимость, хотя другие направления могут быть значительно дешевле, чем в других учебных заведениях.

Киево-Могилянская академия

Самые высокие цены на обучение здесь на IT-специальностях и праве. Например, год на Инженерии программного обеспечения стоит около 100 тыс. грн, а на Международных отношениях 88 тыс. грн.

В академии существуют именные стипендии благотворителей, которые присуждают за успехи или как социальную поддержку.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Дороже всего здесь обучение на экономических, юридических специальностях и международных отношениях. Стоимость обучения по специальности международная коммерция и инвестиции (язык обучения английский) / International Commerce And Investment) — 100,4 тыс. грн.

Киевский национальный лингвистический университет

Самые дорогие программы по филологии здесь стоят до 65 тыс. грн в год. Студенты могут рассчитывать на поддержку украинского бизнеса, если участвуют в творческих или исследовательских проектах.

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого

По специальностям Драматургия кино и телевидения годовая стоимость обучения составляет около 85,5 тыс. грн.

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