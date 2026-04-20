В 2026 году развитие медицинских технологий позволило радикально пересмотреть подход к оперативному вмешательству.

Традиционная модель, при которой пациент проводил в стационаре неделю после простой операции, осталась в прошлом.

Философия Fast-Track: почему длительное пребывание в больнице уходит в прошлое

Современная концепция Fast-Track (быстрый путь) основана на трех китах: минимальная травматизация тканей, инновационная анестезия, не вызывающая побочных эффектов, и ранняя активизация пациента.

Профессиональная хирургия одного дня в медицинском центре Авиценна Мед — это слаженная работа команды хирургов и анестезиологов, направленная на то, чтобы организм воспринял операцию не как тяжелую травму, а как легкое вмешательство.

Использование микрохирургических инструментов позволяет выполнять манипуляции через проколы, которые не требуют наложения традиционных швов и не оставляют грубых рубцов.

Удаление грыж и варикоза: технологическое преимущество лазера и лапароскопии

Грыжи передней брюшной стенки и варикозное расширение вен нижних конечностей — это заболевания, которые существенно снижают качество жизни, но часто игнорируются из-за страха перед болезненной операцией.

Сегодня лечение этих патологий проводится по принципу “пришел, прооперировался, ушел”.

При герниопластике (удалении грыжи) мы используем лапароскопический доступ: хирург через три микропрокола устанавливает высокотехнологичную сетку-имплант, которая становится каркасом для собственных тканей. Это исключает натяжение мышц и, соответственно, послеоперационную боль.

В случае варикоза применяется эндовенозная лазерная коагуляция. Под контролем УЗИ лазерный световод вводится в вену и буквально “склеивает” ее изнутри.

Поскольку вена не удаляется механически, как раньше, у пациента не возникает гематом, отеков или повреждения нервных окончаний.

Индивидуальное послеоперационное сопровождение и реабилитация

Несмотря на название “один день”, пациент получает полноценный медицинский сервис высокого уровня.

Наш хирургический стационар оборудован системами мониторинга, которые в режиме реального времени отслеживают артериальное давление, уровень кислорода в крови и работу сердца. После завершения манипуляции пациент находится в комфортной палате, где получает необходимую поддержку.

Важным аспектом является отсутствие необходимости в наркотических анальгетиках: благодаря местной блокаде нервов и атравматичности метода пациент испытывает лишь легкий дискомфорт, который быстро проходит.

Уже через 2-3 часа человек может самостоятельно ходить, пить воду и общаться с близкими.

