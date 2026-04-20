У 2026 році розвиток медичних технологій дозволив радикально переглянути підхід до оперативного втручання.

Традиційна модель, де пацієнт проводив у стаціонарі тиждень після простої операції, залишилася в минулому.

Філософія Fast-Track: чому тривале перебування в лікарні стає історією

Сучасна концепція Fast-Track (швидкий шлях) базується на трьох китах: мінімальна травматизація тканин, інноваційна анестезія, що не викликає побічних ефектів, та рання активізація хворого.

Зараз дивляться

Професійна хірургія одного дня — це злагоджена робота команди хірургів та анестезіологів, спрямована на те, щоб організм сприйняв операцію не як важку травму, а як легке втручання.

Використання мікрохірургічних інструментів дозволяє виконувати маніпуляції через проколи, які не потребують накладання традиційних швів і не залишають грубих рубців.

Видалення гриж та варикозу: технологічна перевага лазера та лапароскопії

Грижі передньої черевної стінки та варикозне розширення вен нижніх кінцівок — це захворювання, які суттєво знижують якість життя, але часто ігноруються через страх перед болісною операцією.

Сьогодні лікування цих патологій проводиться за принципом “прийшов, прооперувався, пішов”.

При герніопластиці (видаленні грижі) ми використовуємо лапароскопічний доступ: хірург через три мікропроколи встановлює високотехнологічну сітку-імплант, яка стає каркасом для власних тканин. Це виключає натяг м’язів і, відповідно, післяопераційний біль.

У випадку з варикозом застосовується ендовенозна лазерна коагуляція. Під контролем УЗД лазерний світловод вводиться у вену і буквально “склеює” її зсередини.

Оскільки вена не видаляється механічно, як раніше, у пацієнта не виникає гематом, набряків або пошкодження нервових закінчень.

Персоналізований післяопераційний супровід та реабілітація

Попри назву “одного дня”, пацієнт отримує повноцінний медичний сервіс високого рівня.

Наш хірургічний стаціонар обладнаний системами моніторингу, які в реальному часі відстежують артеріальний тиск, рівень кисню в крові та роботу серця. Після завершення маніпуляції пацієнт перебуває у комфортній палаті, де отримує необхідну підтримку.

Важливим аспектом є відсутність потреби в наркотичних анальгетиках: завдяки місцевій блокаді нервів та атравматичності методу, пацієнт відчуває лише легкий дискомфорт, який швидко минає.

Вже через 2-3 години людина може самостійно ходити, пити воду та спілкуватися з рідними.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.