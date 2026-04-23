Регистрация автомобиля — это одна из первых процедур, которую необходимо пройти при приобретении транспортного средства. Владелец должен зарегистрировать автомобиль в течение 10 суток после его приобретения. Но, что делать, если машин несколько или на человека уже было оформлено авто?

Сколько машин можно оформить на одного человека в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько автомобилей можно оформить на одного человека в Украине

Закон Украины О регистрации транспортных средств не устанавливает ограничений по количеству транспортных средств (ТС), которые может оформить или зарегистрировать один человек. То есть, количество ТС, которые могут быть зарегистрированы на одного человека, неограниченно.

Сейчас смотрят

Однако лимиты на количество автомобилей могут устанавливаться местными органами управления транспортом. Например, в отдельных городах или областях могут действовать определенные правила, устанавливающие сколько именно авто можно зарегистрировать на одного человека.

Как зарегистрировать несколько автомобилей 2026

Если вы планируете зарегистрировать на себя несколько автомобилей, то процесс регистрации не будет отличаться от регистрации одного транспортного средства.

Чтобы оформить автомобиль на свое имя, нужно обратиться в сервисный центр МВД и предоставить:

паспорт, идентификационный код, договор купли-продажи на авто;

оплатить обязательный сбор за регистрацию и другие платежи, в зависимости от типа и объема двигателя автомобиля;

После регистрации машины водителю выдается технический паспорт (свидетельство о регистрации) и номерные знаки.

Как проверить количество зарегистрированных автомобилей на одного человека

Для проверки количества зарегистрированных ТС можно воспользоваться приложением Дія.

Также это можно сделать с помощью сервиса Опендатабот. Для этого необходимо ввести код ИНН (РНУКНП) человека и посмотреть справку, сформированную системой.

Получить ответ о количестве зарегистрированных ТС на одного человека можно непосредственно в сервисном центре МВД.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.