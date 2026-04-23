Реєстрація автомобіля — це одна з перших процедур, яку необхідно пройти під час придбання транспортного засобу. Власник повинен зареєструвати автомобіль протягом 10 діб після його придбання. Але, що робити, якщо машин декілька або на людину вже було оформлено авто?

Скільки автомобілів можна оформити на одну людину в Україні

Закон України Про реєстрацію транспортних засобів не встановлює обмежень щодо кількості транспортних засобів (ТЗ), які може оформити або зареєструвати одна особа. Тобто, кількість ТЗ, які можуть бути зареєстровані на одну людину, необмежена.

Проте ліміти на кількість автомобілів можуть встановлюватися місцевими органами управління транспортом. Наприклад, в окремих містах чи областях можуть діяти певні правила, що встановлюють скільки саме авто можна зареєструвати на одну людину.

Як зареєструвати декілька автомобілів 2026

Якщо ви плануєте зареєструвати на себе декілька автомобілів, то процес реєстрації не відрізнятиметься від реєстрації одного транспортного засобу.

Щоб оформити автомобіль на своє ім’я, потрібно звернутися до сервісного центру МВС та надати:

паспорт, ідентифікаційний код, договір купівлі-продажу на авто;

сплатити обов’язковий збір за реєстрацію та інші платежі, залежно від типу та об’єму двигуна автомобіля;

Після реєстрації машини водієві видається технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію) та номерні знаки.

Як перевірити кількість зареєстрованих автомобілів на одну особу

Для перевірки кількості зареєстрованих ТЗ можна скористатися застосунком Дія.

Також це можна зробити за допомогою сервісу Опендатабот. Для цього необхідно ввести код ІПН (РНОКПП) людини та подивитися довідку, сформовану системою.

Отримати відповідь про кількість зареєстрованих ТЗ на одну людину можна безпосередньо у сервісному центрі МВС.

