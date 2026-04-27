Двадцять п’ять українських журналістів, медійників і медіаменеджерів пройшли п’ятиденний тренінг з фізичної та цифрової безпеки під час війни, який відбувся 21–25 квітня 2026 року.

Захід організувала ОБСЄ у співпраці з комітетом Верховної Ради з питань свободи слова, СБУ, Міністерством внутрішніх справ та Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Медійники вдосконалюють навички безпеки

Учасникам продемонстрували, які ризики можуть чатувати на медіа та способи їхнього зменшення: захист пристроїв і цифрових ресурсів, кіберзагрози, використання штучного інтелекту, а також базові навички безпеки в кризових ситуаціях — від мінної небезпеки до першої допомоги.

Це допомогло журналістам із досвідом роботи у зоні бойових дій оновити знання. А редактори та медіа-менеджери отримали рекомендації щодо безпеки персоналу, який працює у складних умовах.

Представник ОБСЄ Ян Браату наголосив, що незалежна журналістика є частиною безпеки суспільства. Голова профільного комітету парламенту Ярослав Юрчишин зазначив, що через зростання загроз медійники потребують посиленої координації держави й суспільства. Представник ОБСЄ Петр Мареш підкреслив, що ризики для журналістів залишатимуться актуальними і після завершення війни.

У тренінгу взяли участь представники медіагрупи Starlight Media. Ініціатива реалізована в межах програми підтримки України ОБСЄ за фінансування держав-учасниць організації.

Фото: ОБСЄ

