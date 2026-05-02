В Украине в ближайшие три дня произойдет перемена погоды. Холодный воздух начнёт отступать в восточном направлении, а из Западной Европы к нам придет теплая воздушная масса.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В Украину идет потепление

Процесс отхода холодного воздуха начнется со 2 мая, поэтому в ночь на субботу почти везде еще будут заморозки, а в большинстве областей даже в воздухе.

В ночь на воскресенье, 3 мая, заморозков будет значительно меньше. А с понедельника они вообще маловероятны, отмечает синоптик.

Дневная температура также повысится. Наиболее ощутимо это будет в понедельник, 4 мая. Теплее всего в этот день будет на западе и севере страны, ведь там будет больше прояснений.

На юго-востоке могут пройти локальные небольшие дожди.

— Температурные показатели в следующие три дня будут такими: 2 мая днем температура составит +10–15 °C, а 3–4 мая уже ночью +1–8 °C, а днем +13–18 °C. В западных, а в понедельник также и в северных областях уже до +23 °C, — подчеркнула Наталья Птуха.

В течение 5 и 6 мая ночная температура еще повысится — уже до +4–10 °C, а днем в большинстве областей будет +19–25 °C.

— 5 мая на юго-востоке будет немного прохладнее, +12–18 °C — это все из-за облачности и небольших локальных осадков, — говорит синоптик.

По ее словам, с понедельника, 4 мая, в Украине сохранится приятная и комфортная погода. 9–10 мая может быть кратковременное понижение температуры на 3–5 градусов, но прохладно уже не будет.

Погода в Украине: пожарная опасность

Со 2 по 4 мая в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Закарпатской областях, а 3 мая также во Львовской и Хмельницкой областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

4 мая угроза пожарной опасности в экосистемах прогнозируется в западных (кроме Черновицкой), Житомирской и Винницкой областях.

Прогноз погоды на 2 мая

В этот день в Украине будет преобладать переменная облачность, без осадков, только днем на юге страны местами ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с.

Ночью заморозки 0–3 °C, в южной части температура воздуха +1–6 °C тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3 °C.

Днем температура будет колебаться в пределах +10–15 °C тепла, на крайнем западе — до +18 °C.

Прогноз погоды на 3 мая

Сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью +1–7 °C тепла; в Украине, кроме северной части, на поверхности почвы заморозки 0–3 °C. Днем +13–18 °C тепла, в западных и большинстве северных областей — до +21 °C.

Погода в Украине на 4 мая

В этот день в Украине будет преимущественно без осадков, только днем на юго-востоке страны местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, в юго-восточной части — северо-восточный, 7–12 м/с.

Температура ночью +3–9 °C тепла, днем +13–18 °C, на западе и севере — до +23 °C.

Прогноз погоды на 5–6 мая

На большей части Украины преимущественно без осадков, только днем 6 мая в западных областях местами кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +4–10 °C. Днем +19–25 °C, 5 мая на юго-востоке страны — +12–18 °C.

Консультативный прогноз на 7–11 мая

7 мая в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях возможны кратковременные дожди. 8 мая ожидаются дожди и грозы по всей Украине. 9 мая осадки прогнозируются на Левобережье.

10–11 мая — преимущественно без осадков, только на востоке местами небольшой дождь.

Температура ночью будет колебаться в пределах +6–13 °C, днем +17–24 °C.

