В школах Украины окончание учебного года не является единой фиксированной датой для всех учебных заведений.

Учебные заведения могут самостоятельно определять даты завершения учебного процесса, ориентируясь на условия безопасности, организацию учебного года и рекомендации Министерства образования и науки.

Когда состоятся последний звонок и выпускные в 2026 году, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Когда будет последний звонок в школах в 2026 году

В соответствии с действующими подходами, учебный год в большинстве школ может длиться до 30 июня. Именно эта дата заложена как предельный срок завершения образовательного процесса, в частности в случаях, когда в течение года были перерывы или изменения графиков обучения. В то же время окончательное решение о завершении занятий принимает каждое учебное заведение отдельно.

Несмотря на возможность продления обучения до конца июня, в большинстве школ последний звонок в Украине прозвучит 29 мая. Это связано с тем, что учебные заведения стараются завершить основной образовательный процесс до начала лета, оставляя июнь для дополнительных форматов работы.

Итак, когда будет последний звонок в школах Украины в 2026 году, определят сами школы. В то же время в части школ обучение может длиться дольше, не до конца мая.

Если в течение года были вынужденные перерывы, например из-за погодных условий или ограничений по безопасности, образовательный процесс могут компенсировать именно в июне, что фактически продлевает учебный год.

Киев определил дату последнего звонка в 2026 году

В столице уже принято решение о завершении учебного года. В киевских школах последний звонок прозвучит 29 мая.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. По информации заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в системе образования столицы обучается около 400 тыс. детей и работает более 63 тыс. педагогов.

Несмотря на сложные условия обучения в течение года, школы смогли сохранить непрерывность образовательного процесса.

Июнь в школах: дополнительное обучение и компенсация образовательных потерь

После завершения основного учебного года школы Киева не будут полностью прекращать работу. В июне предусмотрен формат дополнительных занятий и образовательных программ, направленных на преодоление образовательных потерь.

В учебных заведениях планируют организовать компенсационные занятия по ключевым предметам, программы психологической поддержки для учеников, а также практические курсы по безопасности.

Отдельное внимание уделят тренингам по тактической медицине, минной безопасности и гражданской защите, а также занятиям в рамках курса Защита Украины.

Для выпускников 11-х классов предусмотрена возможность изменения формата обучения в мае: школы могут перейти на индивидуальные и групповые занятия, чтобы ученики могли сосредоточиться на подготовке к вступительным экзаменам.

Помимо учебных занятий, в июне в школах планируют проводить языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM-программы. Такой формат должен совместить восстановление знаний с развитием практических навыков учеников.

Когда будут выдавать документы об образовании

Выдача школьных документов в столице будет проходить поэтапно в течение июня. Аттестаты о начальном образовании планируется выдавать в начале месяца, о базовом среднем образовании — в середине июня, а о полном общем среднем образовании — во второй половине месяца.

Все завершающие мероприятия в школах будут проводиться с учетом требований безопасности, действующих в условиях военного положения.

Когда прозвучит последний звонок в Черкассах

Заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина в посте на своей странице в Facebook сообщила о завершении 2025–2026 учебного года и основных школьных мероприятиях в Черкассах.

По ее информации, 29 мая в школах города завершается учебный год. Далее начинается период выпускных и торжественных мероприятий:

5 июня состоится вручение аттестатов выпускникам 9-х классов;

12 июня запланирован Марш благодарности выпускников;

13 июня пройдут выпускные вечера для одиннадцатиклассников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.