Письмовий стіл, за яким дитина проводить години щодня, напряму впливає на її поставу та зір. Занадто низький — змушує сутулитися, занадто вузький — наближає обличчя до зошита. Розповідаємо, які розміри та характеристики шукати, щоб не помилитися з вибором.

Оптимальні розміри письмового столу для школяра

Перший критерій вибору — розміри. Стіл, який не відповідає зросту дитини, змушує її сутулитися або тягнутися вгору, що негативно впливає на поставу.

Якою має бути висота

Правильна висота столу визначається просто:

дитина сидить рівно;

ноги стоять на підлозі під кутом 90–100 градусів;

лікті лежать на стільниці під кутом 90 градусів.

Для учнів початкової школи оптимальна висота зазвичай 52–58 см, для середньої та старшої — 60–75 см.

Якщо є можливість, одразу беріть стіл із регулюванням висоти. Дитина росте швидко, і меблі, які підходять у другому класі, вже за два роки можуть стати незручними. На маркетплейсі Prom є необхідні фільтри для цього: наявність регулювання висоти, а також спосіб — механічний чи електричний.

Якою має бути ширина

Мінімальна ширина столу для комфортної роботи — 100 см. Цього вистачить, щоб розмістити зошити, підручник і настільну лампу одночасно. Ширина 120 см дасть більше додаткового простору для ноутбука або монітора без відчуття тісноти.

Якою має бути глибина

Глибина стільниці напряму пов’язана з безпечною відстанню від очей до зошита або екрана. Мінімальне комфортне значення — 60 см. За меншої глибини дитина мимоволі нахилятиметься вперед, що з часом сформує звичку горбитися.

З яких матеріалів має бути письмовий стіл для школяра

Більшість письмових столів виготовляють із трьох матеріалів: МДФ, ДСП або натурального дерева. Кожен має свої особливості:

ДСП — найдоступніший варіант, але зверніть увагу на клас. Для дитячих меблів підходить лише ДСП класу Е0 або Е1 — такі плити використовують навіть у закладах освіти. Від дешевих варіантів без маркування краще відмовитися.

МДФ — щільніший і рівніший за ДСП, добре тримає форму і менше схильний до сколів на краях.

Натуральне дерево — найдорожчий, але і найдовговічніший варіант. Не виділяє шкідливих речовин, добре переносить механічні навантаження і виглядає охайно навіть через багато років.

У відгуках на маркетплейсі Prom покупці зазначають, що матове покриття поверхні стільниці краще за глянцеве. Глянець відбиває світло від настільної лампи та утворює відблиски, які постійно потрапляють у поле зору дитини під час роботи. З часом це втомлює очі. Матове покриття рівномірно розсіює світло і не створює таких проблем.

Також у відгуках дають корисні поради щодо безпеки робочого місця. Якщо дитина активна або стіл стоїть у прохідному місці — зверніть увагу на форму кутів. Заокруглені кути знижують ризик травм під час випадкового зіткнення. Для молодших школярів це особливо актуально.

Підсумок

Для школяра оптимальний письмовий стіл має бути не менше 100 см завширшки та 60 см завглибшки. Для молодших класів зазвичай підходить висота 52–58 см, для старших — 60–75 см. Найпрактичніші матеріали — МДФ або дерево, а для безпеки варто обирати моделі із заокругленими кутами та матовою поверхнею.

