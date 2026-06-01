Полномасштабная война заставляет искать новые и эффективные решения по защите украинского неба. Если раньше основным средством борьбы с воздушными угрозами были зенитно-ракетные комплексы, то сегодня все большую роль играют зенитные дроны.

Именно они постепенно превращаются из экспериментального инструмента отдельных подразделений в одно из наиболее перспективных направлений развития современной противовоздушной обороны.

Чем зенитные дроны лучше зенитных ракет, читайте в нашем материале.

Что такое зенитные дроны и как они работают

Зенитные FPV-дроны уже активно используются для уничтожения российских разведывательных беспилотников, а также для перехвата других воздушных целей. При этом речь не идет о полной замене традиционных ракетных систем. Напротив, новая технология рассматривается как важное дополнение к многоуровневой системе ПВО.

Зенитные дроны – это ответ на новые угрозы. Появление зенитных дронов стало ответом на массовое использование противником разведывательных и ударных беспилотников. Современное поле боя насыщено дронами, корректирующими артиллерийский огонь, передают разведывательную информацию и обеспечивают врагу контроль над ситуацией на отдельных участках фронта.

Именно поэтому украинские военные начали активно развивать направление дронов-перехватчиков. То, что еще год назад было локальной инициативой отдельных экипажей, сейчас масштабируется по всей стране. Формируются новые подразделения, усовершенствуются тактики применения, создаются собственные программные решения и алгоритмы работы.

Каждый уничтоженный разведывательный беспилотник означает потерю противником важных возможностей контроля поля боя и наведения высокоточного оружия.

Чем зенитные дроны лучше зенитных ракет

Главной причиной роста интереса к таким системам является их стоимость. Традиционная зенитная ракета представляет собой сложное высокотехнологичное изделие.

Значительная часть ее цены формируется из-за использования дорогостоящей головки самонаведения, ракетного двигателя, специальных материалов и компонентов, которые должны выдерживать сверхзвуковые скорости и большие перегрузки при маневрировании. Такие характеристики необходимы для борьбы с реактивными самолетами и крылатыми ракетами.

Однако в случае зенитных дронов перечень задач значительно уже:

Они предназначены, прежде всего, для поражения беспилотников и вертолетов, которые двигаются значительно медленнее.

Поэтому отпадает потребность в использовании сложных и дорогостоящих технологий, характерных для ракетного вооружения.

За стоимость одной ракеты можно приобрести сотни украинских FPV-дронов. Это позволяет значительно масштабировать систему противовоздушной обороны без колоссальных издержек.

Зенитные дроны: преимущества над ракетами

Кроме стоимости, зенитные дроны обладают еще рядом важных преимуществ:

Прежде всего, речь идет о компактности и мобильности. Из-за меньших габаритов один расчет может одновременно использовать значительно большее количество средств перехвата. Более того, дроны открывают возможность роевого применения, когда сразу несколько аппаратов могут работать по одной цели или прикрывать определенный сектор воздушного пространства. Еще одним преимуществом является отсутствие характерных признаков, сопровождающих запуск ракет. В частности это яркая вспышка старта большой дымовой след, сильный шум и ударная волна, тепловой след в воздухе. Также дроны могут использовать пассивные методы наведения, что затрудняет противодействие со стороны вражеской техники. Важную роль играют и современные системы машинного зрения. Они позволяют автоматически распознавать и сопровождать цели с помощью обычных камер или тепловизоров. Такой подход делает систему более дешевой и доступной для массового производства.

Как работают зенитные FPV-дроны

Борьба с вражескими беспилотниками напоминает сложную шахматную партию. Противник постоянно меняет маршруты, пытается скрыть сигналы управления и использует новые тактики.

Задача экипажей перехватчиков состоит не только в физическом уничтожении цели. Даже если FPV-дрон заставляет вражеский беспилотник прекратить выполнение задания и отойти, это уже считается успешным результатом.

Эффективность таких систем зависит от слаженной работы всей команды. В процессе заняты операторы, инженеры, аналитики и специалисты по связи. Именно командное взаимодействие позволяет быстро выявлять и обезвреживать угрозы.

Новый этап развития: дистанционное управление перехватчиками

Отдельным направлением развития явилось отдаленное управление дронами-перехватчиками. По информации вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, технология, развитие которой было начато через платформу Brave1, уже подтвердила свою эффективность при перехвате целей на расстояниях в сотни и тысячи километров.

Главная особенность состоит в том, что оператор больше не привязан к месту запуска дрона. Аппарат может находиться в небе над одним регионом, в то время как управление осуществляется из защищенной среды в другом городе или даже за пределами страны.

Такой подход позволяет повысить безопасность операторов, улучшить эффективность перехватов и масштабировать систему противовоздушной обороны, независимо от близости к линии фронта.

Чем отличаются зенитные дроны от традиционной ПВО

Современная война показывает, что универсального средства борьбы с воздушными угрозами нет. Зенитные ракеты остаются незаменимыми для поражения скоростных самолетов и крылатых ракет. В то же время массовое применение беспилотников требует более дешевых и гибких решений.

Именно поэтому зенитные дроны постепенно занимают свою нишу в системе противовоздушной обороны. Они совмещают относительно низкую стоимость, мобильность, возможность быстрого масштабирования и эффективность против разведывательных и ударных БПлА.

Сегодня Украина не просто использует такие технологии в поле боя, но и формирует новый подход к организации ПВО.

Украинско-немецкое сотрудничество в производстве зенитных беспилотников

Украинско-немецкое сотрудничество в сфере беспилотных технологий постепенно выходит на новый уровень, и отдельный фокус в нем сейчас делается именно на зенитных БПлА, предназначенных для борьбы с враждебными воздушными целями.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2026 году планируется запуск 10 совместных предприятий, которые будут заниматься производством украинских дронов.

В рамках инициативы Build with Ukraine украинские производители подписали ряд договоренностей с немецкими партнерами по совместному производству таких систем. Речь идет не просто о поставках или закупках, а о создании совместных производственных проектов.

В частности, украинская компания TAF Industries, производящая различные типы беспилотников, включая зенитные перехватчики, договорилась о сотрудничестве с немецкой компанией Thyra. Она работает в сфере авиационных систем и средств противодействия БПлА и ракетам. В рамках этого сотрудничества речь идет о развитии решений для борьбы с воздушными дронами.

Отдельно подписан еще один меморандум – между украинской компанией WIY и немецкой Quantum Systems. Он предусматривает создание совместного предприятия для производства дронов-перехватчиков Стрела, предназначенных для борьбы с враждебными шахедообразными целями.

Также отмечается, что это направление может быть связано с масштабным заказом для украинских сил, предусматривающим производство тысяч таких перехватчиков в Германии.

В то же время, такие соглашения пока имеют формат меморандумов, то есть это лишь фиксация намерений и рамка для дальнейших договоренностей, но уже сейчас они формируют основу будущих совместных проектов в сфере зенитных БПлА.

