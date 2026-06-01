Повномасштабна війна змушує шукати нові та ефективні рішення для захисту українського неба. Якщо раніше основним засобом боротьби з повітряними загрозами були зенітно-ракетні комплекси, то сьогодні дедалі більшу роль відіграють зенітні дрони.

Саме вони поступово перетворюються з експериментального інструменту окремих підрозділів на один із найперспективніших напрямків розвитку сучасної протиповітряної оборони.

Чим зенітні дрони кращі за зенітні ракети, читайте в нашому матеріалі.

Що таке зенітні дрони та як вони працюють

Зенітні FPV-дрони вже активно використовуються для знищення російських розвідувальних безпілотників, а також для перехоплення інших повітряних цілей. При цьому мова не йде про повну заміну традиційних ракетних систем. Навпаки, нова технологія розглядається як важливе доповнення до багаторівневої системи ППО.

Зенітні дрони – це відповідь на нові загрози. Поява зенітних дронів стала відповіддю на масове використання противником розвідувальних та ударних безпілотників. Сучасне поле бою насичене дронами, які коригують артилерійський вогонь, передають розвідувальну інформацію та забезпечують ворогу контроль над ситуацією на окремих ділянках фронту.

Саме тому українські військові почали активно розвивати напрямок дронів-перехоплювачів. Те, що ще рік тому було локальною ініціативою окремих екіпажів, нині масштабується по всій країні. Формуються нові підрозділи, удосконалюються тактики застосування, створюються власні програмні рішення та алгоритми роботи.

Кожен знищений розвідувальний безпілотник означає втрату противником важливих можливостей щодо контролю поля бою та наведення високоточної зброї.

Чим зенітні дрони кращі за зенітні ракети

Головною причиною зростання інтересу до таких систем є їхня вартість. Традиційна зенітна ракета є складним високотехнологічним виробом.

Значна частина її ціни формується через використання дорогої головки самонаведення, ракетного двигуна, спеціальних матеріалів і компонентів, які повинні витримувати надзвукові швидкості та великі перевантаження під час маневрування. Такі характеристики необхідні для боротьби з реактивними літаками та крилатими ракетами.

Однак у випадку зенітних дронів перелік завдань значно вужчий:

Вони призначені насамперед для ураження безпілотників та вертольотів, які рухаються значно повільніше.

Через це відпадає потреба у використанні складних і дорогих технологій, характерних для ракетного озброєння.

За вартість однієї ракети можна придбати сотні українських FPV-дронів. Це дозволяє значно масштабувати систему протиповітряної оборони без колосальних витрат.

Зенітні дрони: переваги над ракетами

Окрім вартості, зенітні дрони мають ще низку важливих переваг:

Перш за все йдеться про компактність та мобільність. Через менші габарити один розрахунок може одночасно використовувати значно більшу кількість засобів перехоплення. Ба більше, дрони відкривають можливість ройового застосування, коли одразу кілька апаратів можуть працювати по одній цілі або прикривати певний сектор повітряного простору. Ще однією перевагою є відсутність характерних ознак, які супроводжують запуск ракет. Зокрема це яскравий спалах старту великий димовий слід, сильний шум і ударна хвиля, тепловий слід у повітрі. Також дрони можуть використовувати пасивні методи наведення, що ускладнює протидію з боку ворожої техніки. Важливу роль відіграють і сучасні системи машинного зору. Вони дозволяють автоматично розпізнавати та супроводжувати цілі за допомогою звичайних камер або тепловізорів. Такий підхід робить систему дешевшою та більш доступною для масового виробництва.

Як працюють зенітні FPV-дрони

Боротьба з ворожими безпілотниками нагадує складну шахову партію. Противник постійно змінює маршрути, намагається приховати сигнали управління та використовує нові тактики.

Завдання екіпажів перехоплювачів полягає не лише у фізичному знищенні цілі. Навіть якщо FPV-дрон змушує ворожий безпілотник припинити виконання завдання та відійти, це вже вважається успішним результатом.

Ефективність таких систем залежить від злагодженої роботи всієї команди. У процесі задіяні оператори, інженери, аналітики та фахівці зі зв’язку. Саме командна взаємодія дозволяє швидко виявляти та знешкоджувати загрози.

Новий етап розвитку: дистанційне керування перехоплювачами

Окремим напрямком розвитку стало віддалене керування дронами-перехоплювачами. За інформацією віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, технологія, розвиток якої було розпочато через платформу Brave1, уже підтвердила свою ефективність під час перехоплення цілей на відстанях у сотні та тисячі кілометрів.

Головна особливість полягає в тому, що оператор більше не прив’язаний до місця запуску дрона. Апарат може перебувати в небі над одним регіоном, тоді як управління здійснюється із захищеного середовища в іншому місті або навіть за межами країни.

Такий підхід дозволяє підвищити безпеку операторів, покращити ефективність перехоплень та масштабувати систему протиповітряної оборони незалежно від близькості до лінії фронту.

Чим відрізняються зенітні дрони від традиційної ППО

Сучасна війна показує, що універсального засобу боротьби з повітряними загрозами не існує. Зенітні ракети залишаються незамінними для ураження швидкісних літаків та крилатих ракет. Водночас масове застосування безпілотників потребує дешевших та гнучкіших рішень.

Саме тому зенітні дрони поступово займають власну нішу в системі протиповітряної оборони. Вони поєднують відносно низьку вартість, мобільність, можливість швидкого масштабування та ефективність проти розвідувальних і ударних БПлА. Сьогодні Україна не просто використовує такі технології на полі бою, а й формує новий підхід до організації ППО.

Українсько-німецька співпраця у виробництві зенітних безпілотників

Українсько-німецька співпраця у сфері безпілотних технологій поступово виходить на новий рівень, і окремий фокус у ній зараз робиться саме на зенітних БПлА, призначених для боротьби з ворожими повітряними цілями.

За словами президента України Володимира Зеленського, у 2026 році планується запуск 10 спільних підприємств, які займатимуться виробництвом українських дронів.

У межах ініціативи Build with Ukraine українські виробники підписали низку домовленостей із німецькими партнерами щодо спільного виробництва таких систем. Йдеться не просто про постачання чи закупівлі, а про створення спільних виробничих проєктів.

Зокрема, українська компанія TAF Industries, яка виготовляє різні типи безпілотників, включно із зенітними перехоплювачами, домовилася про співпрацю з німецькою компанією Thyra. Вона працює у сфері авіаційних систем та засобів протидії БПлА і ракетам. У межах цієї співпраці йдеться про розвиток рішень саме для боротьби з повітряними дронами.

Окремо підписано ще один меморандум — між українською компанією WIY та німецькою Quantum Systems. Він передбачає створення спільного підприємства для виробництва дронів-перехоплювачів Стріла, які призначені для боротьби з ворожими шахедоподібними цілями.

Також зазначається, що цей напрям може бути пов’язаний із масштабним замовленням для українських сил, яке передбачає виробництво тисяч таких перехоплювачів у Німеччині.

Водночас такі угоди поки що мають формат меморандумів, тобто це лише фіксація намірів і рамка для подальших домовленостей, але вже зараз вони формують основу майбутніх спільних проєктів у сфері зенітних БПлА.

