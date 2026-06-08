7 червня на ВДНГ у Києві пройшов третій щорічний благодійний забіг на підтримку ветеранів із втраченими кінцівками — Go to the Future-2026. Організатор — фонд Future for Ukraine.

Попри дощ, забіг об’єднав майже 2 тис. учасників: бігунів, ветеранів з протезами, діючих військовослужбовців, представників бізнесу та проактивних киян, які вийшли на дистанцію, щоб сказати “дякую” тим, хто ціною власного здоров’я захищав нас від ворога та зараз проходить шлях протезування й адаптації.

Це вже третій щорічний забіг, і цього року він відбувається за підтримки Фонду “Аскольд і Дір”, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту “Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії” за фінансування Норвегії та Швеції.

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Хто підтримав забіг Go to the Future-2026

Незмінні генеральні партнери забігу — міжнародний центр протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics та The Pfizer Foundation.

Захід відбувся за сприяння партнерів: партнерської локації ВДНГ, спортивного партнера Smartass, партнера дистанції з собаками SharksCode, офіційних партнерів THRASH, Roosh Tech, Appflame, DataArt , Моршинська, Race Expert, FIZI, Інтергал-Буд, Hydria Electrolytes.

Ведучий забігу Go to the Future-2026 — телеведучий та інфлюєнсер Нікіта Добринін. Захід розпочався з активної розминки від міжнародної мережі фітнес-клубів Smartass та продюсера улюблених українських шоу, Head of Originals/Big entertainment shows sweet.tv, Володимира Завадюка.

Естафета Єдності за участю ветеранів і зірок

Першими на дистанцію вийшли ветерани з протезами та зіркові гості. Разом вони подолали Естафету Єдності на 400 м.

В естафеті взяли участь 4 команди, де капітани — ветерани, запротезовані фондом Future for Ukraine: Олександр Чайка, Гліб Кравченко, Іван Артюх, а також ветеран Олексій Дернов.

Серед зіркових учасників: Alyona Alyona, Анатолій Анатоліч, ALEKSEEV, Гарік Корогодський, Юла, Даша Малахова. Також до Естафети Єдності долучилися військовослужбовці Національної гвардії України.

Які дистанції могли обрати учасники

Кожен учасник Go to the Future-2026 мав змогу обрати дистанцію на забігові, яку він подолає на підтримку ветеранів:

Дистанція на 5 км або 2 км

Дистанція для дітей 400 м та 800 м

Дистанція 1 км з собаками, амбасадоркою якої стала співачка Даша Астаф’єва

На дистанцію із собаками вийшли хоробрі чотирилапі службовці кінологічної служби Національної гвардії України.

Після фінішу на учасників забігу чекав музичний сет від Katro Zauber.

Матеріал створено БО БФ Майбутнє для України за підтримки Фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст матеріалу є відповідальністю БО БФ “Майбутнє для України та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання.

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