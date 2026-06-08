7 червня на ВДНГ у Києві пройшов третій щорічний благодійний забіг на підтримку ветеранів із втраченими кінцівками — Go to the Future-2026. Організатор — фонд Future for Ukraine.

Попри дощ, забіг об’єднав майже 2 тис. учасників: бігунів, ветеранів з протезами, діючих військовослужбовців, представників бізнесу та проактивних киян, які вийшли на дистанцію, щоб сказати “дякую” тим, хто ціною власного здоров’я захищав нас від ворога та зараз проходить шлях протезування й адаптації.

Це вже третій щорічний забіг, і цього року він відбувається за підтримки Фонду “Аскольд і Дір”, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту “Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії” за фінансування Норвегії та Швеції.

Зараз дивляться

Хто підтримав забіг Go to the Future-2026

Незмінні генеральні партнери забігу — міжнародний  центр протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics та The Pfizer Foundation.

Захід відбувся за сприяння партнерів: партнерської локації ВДНГ, спортивного партнера Smartass, партнера дистанції з собаками SharksCode, офіційних партнерів THRASH, Roosh Tech, Appflame, DataArt , Моршинська, Race Expert, FIZI, Інтергал-Буд, Hydria Electrolytes.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

Ведучий забігу Go to the Future-2026 — телеведучий та інфлюєнсер Нікіта Добринін. Захід розпочався з активної розминки від міжнародної мережі фітнес-клубів Smartass та продюсера улюблених українських шоу, Head of Originals/Big entertainment shows sweet.tv, Володимира Завадюка.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

Естафета Єдності за участю ветеранів і зірок

Першими на дистанцію вийшли ветерани з протезами та зіркові гості. Разом вони подолали Естафету Єдності на 400 м.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

В естафеті взяли участь 4 команди, де капітани — ветерани, запротезовані фондом Future for Ukraine: Олександр Чайка, Гліб Кравченко, Іван Артюх, а також ветеран Олексій Дернов.

Серед зіркових учасників: Alyona Alyona, Анатолій Анатоліч, ALEKSEEV, Гарік Корогодський, Юла, Даша Малахова. Також до Естафети Єдності долучилися військовослужбовці Національної гвардії України.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

Які дистанції могли обрати учасники

Кожен учасник Go to the Future-2026 мав змогу обрати дистанцію на забігові, яку він подолає на підтримку ветеранів:

  • Дистанція на 5 км або 2 км
  • Дистанція для дітей 400 м та 800 м
  • Дистанція 1 км з собаками, амбасадоркою якої стала співачка Даша Астаф’єва

На дистанцію із собаками вийшли хоробрі чотирилапі службовці кінологічної служби Національної гвардії України.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

Після фінішу на учасників забігу чекав музичний сет від Katro Zauber.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

Матеріал створено БО БФ Майбутнє для України за підтримки Фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст матеріалу є відповідальністю БО БФ “Майбутнє для України та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання. 

Пов'язані теми:

ветераниЗабігКиїв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.