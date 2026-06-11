Построив дом, необходимо правильно оформить и создать технические документы на объект недвижимого имущества.

Как оформить технический паспорт на дом, куда обращаться и какие документы необходимы — читайте на Фактах ICTV.

Что такое технический паспорт на дом

Технический паспорт на дом — документ, который содержит технические характеристики недвижимости, информацию о местонахождении (адрес), план и описание объекта, информацию о владельце и данные о субъекте, который изготовил этот технический паспорт.

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Этот документ является чрезвычайно важным как для жилого, так и для нежилого объекта недвижимости. Без технического паспорта невозможно проводить любые юридические операции с жильем. Он составляется на основе результатов технической инвентаризации объекта недвижимого имущества.

Техническая инвентаризация — это комплекс работ, направленный на обмер объекта недвижимого имущества с определением его фактической площади, объема, состава, технического состояния и / или с определением изменений указанных характеристик за определенный период времени.

Техническая инвентаризация или изготовление технического паспорта осуществляется в случаях:

при вводе в эксплуатацию завершенных объектов недвижимости;

при вводе в эксплуатацию объекта строительства;

при проведении государственной регистрации объекта недвижимого имущества;

после проведения капитального ремонта, технического переоснащения, реконструкции, реставрации, в отношении которых получено право на выполнение строительных работ;

перед проведением государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства при получении права на выполнение строительных работ.

Технический паспорт изготавливается на следующие объекты:

квартиры;

жилые дома;

дачные и садовые дома;

гаражи, если они не относятся к хозяйственным постройкам;

нежилые помещения;

объекты незавершенного строительства.

Обратите внимание! Техническая документация на дом или квартиру не является правоустанавливающим документом.

Предоставлять услуги по изготовлению технической документации на недвижимое имущество может бюро государственной технической инвентаризации (БТИ) или частное БТИ, которое имеет лицензию на проведение такого рода работ.

Какая информация содержится в техническом паспорте

В техническом паспорте дома может содержаться такая информация:

технические характеристики объекта — дата возведения сооружения, площадь застройки здания, линейные размеры, характеристики кровли, фундамента, толщина стен и перегородок, информация о материалах и т.д;

чертежи этажей;

схематический план земельного участка, на котором размещен объект.

Когда нужно переоформлять технический паспорт

В соответствии с законодательством технический паспорт не имеет сроков годности и действителен на всем сроке эксплуатации объекта. Однако есть ситуации, когда замена документа необходима:

была проведена реконструкция;

произошла смена собственника;

была проведена перепланировка;

произошло разделение или объединение жилого дома.

Как получить технический паспорт 2026: куда обращаться и какие документы понадобятся

Чтобы сделать технический паспорт на дом в Украине в 2026 году, нужно обратиться в БТИ или любую частную организацию, которая предоставляет такую услугу, и предоставить им свой пакет документов.

Необходимые документы:

предоставить документы, удостоверяющие личность — паспорт и ИНН;

написать заявление на получение технического паспорта установленного образца;

предоставить документы, которые подтверждают право собственности;

предъявить справку о почтовом адресе имущества;

предоставить проектную документацию на дом, если таковая уже имеется;

старый техпаспорт (при наличии).

Если строительство еще не закончено, то для получения технического паспорта потребуется и разрешение на строительство. Также оно понадобится, если в доме проводилась реконструкция.

Обратите внимание! В случае, когда право собственности на жилой объект или землю имеет несколько совладельцев, все они должны предоставить свои документы.

Сколько стоит технический паспорт в Украине 2026

Срок изготовления и размер оплаты определяются для каждого случая индивидуально. Стоимость техпаспорта на дом может зависеть от площади объекта, его местонахождения и т.д.

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