Звівши будинок, необхідно правильно оформити та створити технічні документи на об’єкт нерухомого майна.

Як оформити технічний паспорт на будинок, куди звертатися та які документи необхідні — читайте на Фактах ICTV.

Що таке технічний паспорт на будинок

Технічний паспорт на будинок — документ, який містить технічні характеристики нерухомості, інформацію про місцерозташування (адресу), план та опис об’єкта, інформацію про власника та дані про суб’єкт, що виготовив цей технічний паспорт.

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Цей документ є надзвичайно важливим як для житлового, так і для нежитлового об’єкта нерухомості. Без технічного паспорта неможливо проводити будь-які юридичні операції з житлом. Він складається на основі результатів технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна.

Технічна інвентаризація — це комплекс робіт, спрямований на обмірювання об’єкта нерухомого майна з визначенням його фактичної площі, об’єму, складу, технічного стану та/або з визначенням змін зазначених характеристик за певний період часу.

Технічна інвентаризація або виготовлення технічного паспорта здійснюється у випадках:

введення в експлуатацію завершених об’єктів нерухомості;

введення в експлуатацію об’єкта будівництва;

проведення державної реєстрації об’єкта нерухомого майна;

після проведення капітального ремонту, технічного переоснащення, реконструкції, реставрації, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;

перед проведенням державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва під час отримання права на виконання будівельних робіт.

Технічний паспорт виготовляється на такі об’єкти:

квартири;

житлові будинки;

дачні та садові будинки;

гаражі, якщо вони не належать до господарських будівель;

нежитлові приміщення;

об’єкти незавершеного будівництва.

Зверніть увагу! Технічна документація на будинок або квартиру не є правовстановлювальним документом.

Надавати послуги з виготовлення технічної документації на нерухоме майно може бюро державної технічної інвентаризації (БТІ) або приватне БТІ, яке має ліцензію на проведення такого роду робіт.

Яка інформація міститься у технічному паспорті

У технічному паспорті будинку може міститися така інформація:

технічні характеристики об’єкта — дата зведення споруди, площа забудови будівлі, лінійні розміри, характеристики покрівлі, фундаменту, товщина стін та перегородок, інформація про матеріали тощо;

схематичний план земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт;

креслення поверхів.

Коли потрібно переоформлювати технічний паспорт

Відповідно до законодавства технічний паспорт не має термінів придатності та дійсний на всьому терміні експлуатації об’єкта. Проте є ситуації, коли заміна документа необхідна:

було проведено реконструкцію;

відбулася зміна власника;

було проведено перепланування;

відбувся поділ чи об’єднання житлового будинку.

Як отримати технічний паспорт 2026: куди звертатися та які документи знадобляться

Щоб зробити технічний паспорт на будинок в Україні у 2026 році, потрібно звернутись до БТІ чи будь-якої приватної організації, яка надає таку послугу, та надати їм свій пакет документів.

Необхідні документи:

надати документи, що посвідчують особу — паспорт та ІПН;

написати заяву на отримання технічного паспорта встановленого зразка;

надати документи, які підтверджують право власності;

надати довідку про поштову адресу майна;

надати проєктну документацію на будинок, якщо така вже є;

старий техпаспорт (за наявності).

Якщо будівництво ще не закінчено, то для отримання технічного паспорта буде потрібен і дозвіл на будівництво. Також він знадобиться, якщо у будинку проводилась реконструкція.

Зверніть увагу! Якщо право власності на житловий об’єкт чи землю мають кілька співвласників, всі вони повинні надати свої документи.

Скільки коштує технічний паспорт в Україні 2026

Термін виготовлення та розмір оплати визначається для кожного випадку індивідуально. Вартість техпаспорта на будинок може залежати від площі об’єкта, його місця розташування тощо.

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