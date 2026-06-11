Технічний паспорт на будинок: що це, коли оформлювати та які документи знадобляться
Звівши будинок, необхідно правильно оформити та створити технічні документи на об’єкт нерухомого майна.
Як оформити технічний паспорт на будинок, куди звертатися та які документи необхідні — читайте на Фактах ICTV.
Що таке технічний паспорт на будинок
Технічний паспорт на будинок — документ, який містить технічні характеристики нерухомості, інформацію про місцерозташування (адресу), план та опис об’єкта, інформацію про власника та дані про суб’єкт, що виготовив цей технічний паспорт.
Цей документ є надзвичайно важливим як для житлового, так і для нежитлового об’єкта нерухомості. Без технічного паспорта неможливо проводити будь-які юридичні операції з житлом. Він складається на основі результатів технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна.
Технічна інвентаризація — це комплекс робіт, спрямований на обмірювання об’єкта нерухомого майна з визначенням його фактичної площі, об’єму, складу, технічного стану та/або з визначенням змін зазначених характеристик за певний період часу.
Технічна інвентаризація або виготовлення технічного паспорта здійснюється у випадках:
- введення в експлуатацію завершених об’єктів нерухомості;
- введення в експлуатацію об’єкта будівництва;
- проведення державної реєстрації об’єкта нерухомого майна;
- після проведення капітального ремонту, технічного переоснащення, реконструкції, реставрації, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
- перед проведенням державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва під час отримання права на виконання будівельних робіт.
Технічний паспорт виготовляється на такі об’єкти:
- квартири;
- житлові будинки;
- дачні та садові будинки;
- гаражі, якщо вони не належать до господарських будівель;
- нежитлові приміщення;
- об’єкти незавершеного будівництва.
Зверніть увагу! Технічна документація на будинок або квартиру не є правовстановлювальним документом.
Надавати послуги з виготовлення технічної документації на нерухоме майно може бюро державної технічної інвентаризації (БТІ) або приватне БТІ, яке має ліцензію на проведення такого роду робіт.
Яка інформація міститься у технічному паспорті
У технічному паспорті будинку може міститися така інформація:
- технічні характеристики об’єкта — дата зведення споруди, площа забудови будівлі, лінійні розміри, характеристики покрівлі, фундаменту, товщина стін та перегородок, інформація про матеріали тощо;
- схематичний план земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт;
- креслення поверхів.
Коли потрібно переоформлювати технічний паспорт
Відповідно до законодавства технічний паспорт не має термінів придатності та дійсний на всьому терміні експлуатації об’єкта. Проте є ситуації, коли заміна документа необхідна:
- було проведено реконструкцію;
- відбулася зміна власника;
- було проведено перепланування;
- відбувся поділ чи об’єднання житлового будинку.
Як отримати технічний паспорт 2026: куди звертатися та які документи знадобляться
Щоб зробити технічний паспорт на будинок в Україні у 2026 році, потрібно звернутись до БТІ чи будь-якої приватної організації, яка надає таку послугу, та надати їм свій пакет документів.
Необхідні документи:
- надати документи, що посвідчують особу — паспорт та ІПН;
- написати заяву на отримання технічного паспорта встановленого зразка;
- надати документи, які підтверджують право власності;
- надати довідку про поштову адресу майна;
- надати проєктну документацію на будинок, якщо така вже є;
- старий техпаспорт (за наявності).
Якщо будівництво ще не закінчено, то для отримання технічного паспорта буде потрібен і дозвіл на будівництво. Також він знадобиться, якщо у будинку проводилась реконструкція.
Зверніть увагу! Якщо право власності на житловий об’єкт чи землю мають кілька співвласників, всі вони повинні надати свої документи.
Скільки коштує технічний паспорт в Україні 2026
Термін виготовлення та розмір оплати визначається для кожного випадку індивідуально. Вартість техпаспорта на будинок може залежати від площі об’єкта, його місця розташування тощо.