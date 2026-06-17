Современная школа дает детям возможность учиться интересно и комфортно. Однако в сложные времена она стала еще и источником поддержки для тех, кто в этом нуждается больше всего.

Ниже рассказываем, как дистанционная школа помогает получать образование тысячам украинских детей.

Образование как поддержка в сложные времена

В первые месяцы полномасштабной войны тысячи украинских семей оказались в ситуации неопределенности. Многие дети были вынуждены покинуть свои дома, переехать в другие города или даже страны.

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Именно тогда многие школы начали помогать украинским ученикам со всего мира учиться на родном языке.

Например, глобальную благотворительную инициативу реализовали в крупнейшей в Украине дистанционной школе Оптима: в 2022 году более 100 000 украинских детей получили бесплатный доступ к учебной платформе и имели возможность продолжить получать знания, несмотря на обстоятельства.

Однако потребность в образовательной поддержке не исчезла и в 2026 году. Именно поэтому и сегодня школа продолжает реализовывать благотворительные программы.

Помощь, открывающая доступ к качественному обучению

Хорошее образование строится вокруг потребностей каждого ребенка. Именно поэтому благотворительные проекты, которые Оптима создает совместно с фондом За будущее детей, охватывают различные направления поддержки школьников. Вот некоторые из таких направлений:

стипендии для детей, чью жизнь осложнили война или другие обстоятельства;

программа восполнения образовательных пробелов;

проект смешанного обучения для школ, сталкивающихся с проблемами безопасности и кадровыми трудностями;

обеспечение школьников техникой для дистанционного обучения.

Так благотворительность превращается не в разовую помощь, а в системную поддержку детей, которые в этом нуждаются.

Благотворительность, которая меняет тысячи историй

В 2025/2026 учебном году 8 000 детей получали образование в Оптиме в рамках различных благотворительных программ.

За этой цифрой стоят тысячи историй школьников, которые получили возможность продолжить обучение независимо от жизненных обстоятельств. И именно это, как отмечают в школе, является ключевой функцией благотворительности в образовании: это не просто помощь, а долгосрочная инвестиция в будущее ребенка. Ведь каждый украинский школьник, который имеет возможность учиться сегодня, получает больше возможностей реализовать свой потенциал.

И самое главное: такие проекты — это пример единства вокруг важных и конструктивных вопросов.

В Оптиме подчеркивают, что обеспечить такие масштабные программы школе помогли многочисленные партнеры и неравнодушные люди — все, кто верит, что качественное образование должно всегда оставаться доступным для украинского ребенка.

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