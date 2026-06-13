Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональному направлению.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Что изменится для старшеклассников с 2027 года

Новая модель предусматривает сочетание получения полного общего среднего образования с получением практических навыков и ознакомлением с будущей профессией.

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Ученики смогут учиться по одному из десяти профилей:

аграрный;

строительный;

транспортно-логистический;

инженерно-технологический;

медицинский;

ИТ;

бизнес и администрирование;

образовательно-гуманитарный;

гостеприимство и организация событий;

услуги красоты и дизайн.

Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС аудиторной и самостоятельной работы.

В первый год ученики будут проходить профильно-адаптационный этап, а в течение следующих двух лет постепенно углублять знания и практические навыки по выбранному направлению.

Как будет работать новая программа

В МОН объясняют, что более трети учебной программы составят профильные дисциплины, связанные с выбранной сферой деятельности.

Еще более 11% учебного времени отведут на выборочные предметы в соответствии с интересами учащихся и потребностями рынка труда.

В зависимости от профиля будет меняться соотношение предметов.

Например:

в ІТ-профиле увеличат объем математики и цифровых технологий;

в медицинском — биологии и химии;

в профиле Бизнес и администрирование — математики и иностранного языка.

Также общеобразовательные предметы будут интегрировать с профессиональным контекстом. Например, математика может изучаться через алгоритмы и цифровые технологии, а иностранный язык — через профессиональную коммуникацию.

После завершения обучения выпускники будут получать свидетельство о полном общем среднем образовании и смогут подтвердить профессиональную квалификацию через квалификационные центры.

Далее они будут иметь возможность продолжить обучение или начать профессиональную деятельность.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что математика останется обязательным предметом на национальном мультипредметном тесте и в дальнейшем.

По ее словам, в ближайшие годы структура НМТ меняться не будет.

Однако министр образования Оксен Лисовой заявил, что Министерство образования не поддерживает такую инициативу.

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