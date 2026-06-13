Ученики смогут получать профессию уже в старшей школе: МОН утвердило программу
- МОН утвердило программу профильного среднего образования.
- Изменения начнут действовать с 1 сентября 2027 года.
- Ученики будут выбирать между академическим и профессиональным направлением.
Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональному направлению.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Что изменится для старшеклассников с 2027 года
Новая модель предусматривает сочетание получения полного общего среднего образования с получением практических навыков и ознакомлением с будущей профессией.
Ученики смогут учиться по одному из десяти профилей:
- аграрный;
- строительный;
- транспортно-логистический;
- инженерно-технологический;
- медицинский;
- ИТ;
- бизнес и администрирование;
- образовательно-гуманитарный;
- гостеприимство и организация событий;
- услуги красоты и дизайн.
Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ЕКТС аудиторной и самостоятельной работы.
В первый год ученики будут проходить профильно-адаптационный этап, а в течение следующих двух лет постепенно углублять знания и практические навыки по выбранному направлению.
Как будет работать новая программа
В МОН объясняют, что более трети учебной программы составят профильные дисциплины, связанные с выбранной сферой деятельности.
Еще более 11% учебного времени отведут на выборочные предметы в соответствии с интересами учащихся и потребностями рынка труда.
В зависимости от профиля будет меняться соотношение предметов.
Например:
- в ІТ-профиле увеличат объем математики и цифровых технологий;
- в медицинском — биологии и химии;
- в профиле Бизнес и администрирование — математики и иностранного языка.
Также общеобразовательные предметы будут интегрировать с профессиональным контекстом. Например, математика может изучаться через алгоритмы и цифровые технологии, а иностранный язык — через профессиональную коммуникацию.
После завершения обучения выпускники будут получать свидетельство о полном общем среднем образовании и смогут подтвердить профессиональную квалификацию через квалификационные центры.
Далее они будут иметь возможность продолжить обучение или начать профессиональную деятельность.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что математика останется обязательным предметом на национальном мультипредметном тесте и в дальнейшем.
По ее словам, в ближайшие годы структура НМТ меняться не будет.
Однако министр образования Оксен Лисовой заявил, что Министерство образования не поддерживает такую инициативу.