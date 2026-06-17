Сучасна школа дає дітям змогу вчитися цікаво й комфортно. Проте в складні часи вона стала ще й джерелом підтримки для тих, хто цього потребує найбільше.

Нижче розповідаємо, як дистанційна школа допомагає здобувати освіту тисячам українських дітей.

Освіта як підтримка в складні часи

У перші місяці повномасштабної війни тисячі українських сімей опинилися в ситуації невизначеності. Чимало дітей були змушені залишити свої домівки, переїхати в інші міста або навіть країни.

Зараз дивляться

Саме тоді багато шкіл почали допомагати українським учням з усього світу навчатися рідною мовою.

Наприклад, глобальну благодійну ініціативу реалізували в найбільшій в Україні дистанційній школі Оптіма: у 2022 році понад 100 000 українських дітей отримали безоплатний доступ до навчальної платформи й мали змогу продовжити здобувати знання всупереч обставинам.

Проте потреба в освітній підтримці не зникла й у 2026. Саме тому й сьогодні школа продовжує реалізовувати благодійні програми.

Допомога, що відкриває доступ до якісного навчання

Хороша освіта будується навколо потреб кожної дитини. Саме тому благодійні проєкти, які Оптіма створює разом із фондом За майбутнє дітей, охоплюють різні напрями підтримки школярів. Ось кілька із цих напрямів:

стипендії для дітей, чиє життя ускладнили війна чи інші обставини;

програма відновлення освітніх втрат;

проєкт змішаного навчання для шкіл, що стикаються з безпековими та кадровими труднощами;

забезпечення школярів технікою для дистанційного навчання.

Так благодійність перетворюється не на разову допомогу, а на системну підтримку дітей, які цього потребують.

Благодійність, що змінює тисячі історій

У 2025/2026 навчальному році 8 000 дітей здобували освіту в Оптімі за різними благодійними програмами.

За цим числом стоять тисячі історій школярів, які отримали можливість продовжити навчання попри життєві обставини. І саме це, як зазначають у школі, є ключовою функцією благодійності в освіті: це не просто допомога, а довгострокова інвестиція в майбутнє дитини.

Адже кожен український школяр, який має можливість навчатися сьогодні, отримує більше можливостей реалізувати свій потенціал.

І найголовніше: такі проєкти – це приклад єдності навколо важливих і конструктивних питань.

В Оптімі наголошують, що забезпечити такі масштабні програми школі допомогли численні партнери й небайдужі люди – усі, хто вірить, що якісна освіта повинна завжди залишатися доступною для української дитини.

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