Подавляющее большинство граждан Украины считает, что после окончания войны необходимо обновить центральную власть. Такого мнения придерживаются 88 % опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Перезагрузка центральной власти

Участникам опроса предложили ответить, нужно ли после победы и восстановления страны заменить президента, правительство, Верховную Раду или же полностью обновить центральную власть.

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Наиболее распространенным ответом стал вариант о полной перезагрузке власти — его поддержали 63% респондентов. Еще 20% высказались за замену только Верховной Рады. В целом 83% украинцев хотели бы видеть обновленный состав парламента после завершения войны.

Социологи также сравнили результаты с аналогичным исследованием, проведенным три года назад. Если тогда за перезагрузку хотя бы одной из ветвей центральной власти выступали 73% граждан, то сейчас этот показатель вырос до 88%.

Значительно выросла и поддержка обновления отдельных институтов. Доля тех, кто считает необходимым сменить Верховную Раду, увеличилась с 69% до 83%, правительство — с 47% до 74%, а президента — с 23% до 67%.

В то же время опросы КМИС по-прежнему показывают, что большинство украинцев не поддерживает проведение выборов до окончания войны.

Опрос проводился с 7 мая по 3 июня методом телефонных интервью.

Всего было опрошено 1 000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины.

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