Переважна більшість громадян України вважає, що після закінчення війни необхідно оновити центральну владу. Такої думки дотримуються 88% опитаних українців.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Перезавантаження центральної влади

Учасникам опитування запропонували відповісти, чи потрібно після перемоги та відновлення країни замінити президента, уряд, Верховну Раду або ж повністю оновити центральну владу.

Зараз дивляться

Найпоширенішою відповіддю став варіант про повне перезавантаження влади — його підтримали 63% респондентів. Ще 20% висловилися за заміну лише Верховної Ради. Загалом 83% українців хотіли б бачити оновлений склад парламенту після завершення війни.

Соціологи також порівняли результати з аналогічним дослідженням трирічної давності. Якщо тоді за перезавантаження хоча б однієї з гілок центральної влади виступали 73% громадян, то зараз цей показник зріс до 88%.

Значно зросла і підтримка оновлення окремих інституцій. Частка тих, хто вважає за необхідне змінити Верховну Раду, збільшилася з 69% до 83%, уряд — із 47% до 74%, а президента — з 23% до 67%.

Водночас опитування КМІС і надалі демонструють, що більшість українців не підтримує проведення виборів до завершення війни.

Опитування проводили впродовж 7 травня — 3 червня методом телефонних інтерв’ю.

Всього опитали 1 000 респондентів віком від 18 років. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

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