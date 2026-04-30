Социологи обнаружили, что доля украинцев, категорически против передачи под контроль России Донецкой области в обмен на гарантии безопасности несколько снизилась с началом весны. Однако их все еще больше половины.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-27 апреля.

Что думают украинцы о возможности отдать России Донбасс

57% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль России всю Донецкую область в обмен на гарантии безопасности.

Готовы на такую ​​уступку – 36%, хотя из них большинство признают, что это сложное условие. Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

В КМИС подсчитали, что по сравнению с началом марта категорически против стало на 5% меньше.

Кроме того, возросло количество тех, кто был согласен на вывод украинских войск (36% против 33% в марте).

Таким образом, текущие показатели вернулись к уровню февраля. Однако в целом за весь период наблюдений общественное мнение по этому вопросу существенно не меняется и стабильно большинство украинцев оценивают такую ​​инициативу негативно.

Когда по мнению украинцев закончится война

Социологи сообщили, что только 17% украинцев ожидают, что война завершится хотя бы летом 2026 года. Еще 14% респондентов считают, что завершение войны возможно до конца 2026 года, то есть всего 31% украинцев ожидают, что боевые действия могут завершиться до конца 2026 года.

В то же время почти половина опрошенных (48%) прогнозируют завершение войны в 2027 году, причем среди них 38% считают, что это произойдет во второй половине 2027 года. В то же время у 21% респондентов нет определенного мнения относительно сроков завершения войны.

Таким образом, по результатам опроса, украинцы преимущественно настроены на то, что война может занять еще долгое время.

Гарантии безопасности от Европы и США: оценка украинцев

По сравнению с январем 2026 года социологи зафиксировали снижение доверия украинцев к гарантиям безопасности как со стороны Европы, так и со стороны США.

В Европе, если в начале 2026 года 59% украинцев ожидали, что в случае повторного нападения она предоставит необходимую поддержку для отражения агрессии, то в апреле этот показатель снизился до 52%.

В то же время, доля тех, кто не верит в способность Европы оказать такую ​​поддержку, выросла с 31% до 41%.

Несмотря на это, среди украинцев и дальше больше тех, кто верит в гарантии безопасности от Европы.

В случае США изменения более резкие. Если в январе наблюдался фактический паритет между верующими и не верящими в гарантии безопасности, то по состоянию на апрель большинство украинцев не верят в поддержку со стороны США.

Доля тех, кто не верит в оказание необходимой помощи, выросла с 40% до 57%, тогда как доля доверяющих гарантиям безопасности от США уменьшилась с 39% до 27%.

Отдельно отмечается, что по отношению к США доля тех, кто колеблется или не смог ответить на вопрос, почти вдвое больше, чем по Европе – 16% против 7%.

В отдельной записке от КМИС по результатам опроса отмечается, что особенно заметна эрозия доверия к возможным гарантиям безопасности от Европы и США, особенно – в случае США.

– Фактически большинство украинцев не верят, что США окажут необходимую поддержку в случае повторного нападения России (хотя еще в начале года был паритет в оценках украинцев). В такой атмосфере бесполезно ожидать одобрения украинцами мирного соглашения, где постоянство будущего мира будет основываться на гарантиях безопасности от США, – говорится в выводах.

Социологи считают очень тревожным понижение доверия и к гарантиям безопасности от Европы. Там считают, что ощущение европейского плеча поддержки и европейской перспективы преуспевающего будущего является одним из важнейших столбов украинской устойчивости.

Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа не должна просить Россию о переговорах по завершению войны в Украине – лучше создать условия, при которых Москва сама перейдет к реальному диалогу.

