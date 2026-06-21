Сегодня, 21 июня, в центре Киева прошел Марш равенства, организованный ОО Киевпрайд. Тема шествия этого года — Признайте наши семьи.

В центре Киева состоялся юбилейный Марш равенства

Участники требовали признания ЛГБТК+-семей, введения гражданских партнерств, усиления ответственности за преступления на почве ненависти, приведения законодательства о транспереходе к международным стандартам, а также отмены дискриминационных норм в проекте Гражданского кодекса.

Марш равенства КиевПрайд — это мирное шествие, которое традиционно проводят в конце июня, чтобы привлечь внимание к достоинству, свободе и равным правам для представителей ЛГБТК+-сообщества. Нынешний Киевпрайд стал десятым, юбилейным.

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Глава ОО Киевпрайд Анна Шарыгина рассказала, что среди основных требований участников — выполнение Украиной обязательств на пути в Европейский Союз. По ее словам, ЛГБТК+-сообщество поддерживает евроинтеграцию и готово содействовать соответствующим процессам.

Также участники марша выступают против действующего проекта Гражданского кодекса, который, по их мнению, содержит несовершенные и дискриминационные нормы и нуждается в доработке.

— Признание наших семей — это часть повестки дня, которая касается Гражданского кодекса. Мы, Киевпрайд, стремимся к абсолютному равенству прав и возможностей для ЛГБТК+-сообщества — тех же прав, которые имеют гетеросексуальные люди. В то же время мы понимаем, что гражданским партнерствам сейчас необходим компромисс, прежде всего для ЛГБТК+-военных. Поэтому поддерживаем внедрение института гражданских партнерств, — сказала Шарыгина.

По ее словам, сообщество также требует справедливого наказания за преступления на почве ненависти, которые часто квалифицируют как хулиганство.

– Они имеют гораздо больший общественный резонанс. Поэтому мы считаем, что государство должно обращать на них внимание. И преступления на почве ненависти касаются не только ЛГБТК-сообщества, а разных национальных, религиозных сообществ, эта странная фейковая антимигрантская волна. И последнее, что мы требуем это внедрение международного классификатора болезней как можно быстрее, по процедурам которого будет упрощен переход для транслюдей, — добавила Шарыгина.

Участник акции Женя рассказал, что пришел на марш, чтобы заявить о себе и поддержать борьбу за равные права.

— Нужно больше показывать себя и бороться за права. Сейчас у меня нет права ни на нормальный брак, ни на нормальную семью. Мне кажется, это нужно исправлять, потому что мы имеем такие же права, как и любые другие люди, — сказал он.

Участница марша Алена рассказала, что три года назад официально женилась на женщине в Великобритании, однако в Украине этот брак не признают.

– Я вышла для того, чтобы обратить внимание государства, что ЛГБТ-сообществу нужны гражданские партнерства. Нам нужно юридическое узаконение наших отношений, чтобы мы могли быть семьей для государства, потому что мы налогоплательщики, мы искренне любим нашу Украину, мы делаем все для победы Украины. К тому же гражданские партнерства, это партнерства, которые предпочтут и гетеросексуальные отношения и семьи, потому что Институт брака в определенной степени себя дискредитировал, — сказала Алена.

Еще одна участница, Маричка, подчеркнула, что гражданские партнерства особенно важны для ЛГБТ+-военных.

— Очень много ЛГБТ-военных, которые не имеют права видеть своих партнеров, в случае если что-то случится с партнером, вы не имеете права, ни получить наследство, даже не попадете в реанимацию, потому что это могут только родственники, — сказала она.

На мероприятии также присутствовали военнослужащие. Один из участников рассказал, что для него главными требованиями есть безопасность и равные права.

— Для меня – два основных требования. Я хочу чувствовать себя в безопасности в Киеве и других городах Украины, потому что мне хватает опасности сейчас там (в зоне боевых действий, — Ред.). И, конечно, я хочу иметь такие же права, как гетеросексуальные люди, я хочу иметь возможность заключать гражданские партнерства. Пока не с кем, но кто знает, что будет в будущем, – сказал он.

В то же время в центре столицы состоялись Марш Традиции и Хода в защиту семьи, детей и Украины. Их участники заявили, что вышли в поддержку “семейных ценностей” и “общественной морали”. Они держали флаги разных организаций.

Основной лозунг Марша Традиции – крепкая семья, отцовство, материнство, рождение и воспитание детей как фундамент здоровой и сильной нации. Участники говорят, что вышли, чтобы публично заявить о поддержке семейных ценностей и праве граждан открыто их отстаивать.

Шествие на защиту семьи, детей и Украины организовало гражданское движение Всі разом. Это мирная гражданская акция для поддержки семейных ценностей, отцовства, материнства и детства.

В то же время шествие станет возможностью отметить День отца, который празднуется в этот же день во всем мире, сказал координатор движения Руслан Кухарчук.

Среди пришедших на марш и ходу есть военнослужащие.

Источник : Суспільне

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