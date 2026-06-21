Сьогодні, 21 червня, у центрі Києва пройшов Марш рівності, організований ГО Київпрайд. Цьогорічна тема ходи — Визнайте наші сім’ї.

У центрі Києва відбувся ювілейний Марш рівності

Учасники вимагали визнання ЛГБТК+-сімей, запровадження цивільних партнерств, посилення відповідальності за злочини на ґрунті ненависті, приведення законодавства щодо транспереходу до міжнародних стандартів, а також скасування дискримінаційних норм у проєкті Цивільного кодексу.

Марш рівності КиївПрайд — це мирна хода, яку традиційно проводять наприкінці червня, аби привернути увагу до питань гідності, свободи та рівних прав для представників ЛГБТК+-спільноти. Цьогорічний Київпрайд став десятим, ювілейним.

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Голова ГО Київпрайд Анна Шаригіна розповіла, що серед основних вимог учасників — виконання Україною зобов’язань на шляху до Європейського Союзу. За її словами, ЛГБТК+-спільнота підтримує євроінтеграцію та готова сприяти відповідним процесам.

Також учасники маршу виступають проти чинного проєкту Цивільного кодексу, який, на їхню думку, містить недосконалі та дискримінаційні норми й потребує доопрацювання.

– Визнання наших сімей — це частина порядку денного, який стосується Цивільного кодексу. Ми, Київпрайд, прагнемо абсолютної рівності прав і можливостей для ЛГБТК+-спільноти — тих самих прав, які наразі мають гетеросексуальні люди. Водночас ми розуміємо, що цивільні партнерства зараз є необхідним компромісом, насамперед для ЛГБТК+-військових. Тому підтримуємо впровадження інституту цивільних партнерств, — сказала Шаригіна.

За її словами, спільнота також вимагає справедливого покарання за злочини на ґрунті ненависті, які нині часто кваліфікують як хуліганство.

– Вони мають значно більший суспільний резонанс. Тому ми вважаємо, що держава має звертати на них увагу. І злочини на ґрунті ненависті стосуються не тільки ЛГБТК-спільноти, а різних національних, релігійних спільнот, оця дивна фейкова антимігрантська хвиля. І останнє, що ми вимагаємо це впровадження міжнародного класифікатора хвороб якнайшвидше, за процедурами якого буде спрощено перехід для транслюдей, — додала Шаригіна.

Учасник акції Женя розповів, що прийшов на марш, аби заявити про себе та підтримати боротьбу за рівні права.

– Потрібно більше показувати себе й виборювати права. Зараз у мене немає права ні на нормальний шлюб, ні на нормальну сім’ю. Мені здається, це треба виправляти, бо ми маємо такі самі права, як і будь-які інші люди, — сказав він.

Учасниця маршу Альона розповіла, що три роки тому офіційно одружилася зі своєю партнеркою у Великій Британії, однак в Україні цей шлюб не визнають.

– Я вийшла для того, щоб звернути увагу держави, що ЛГБТ-спільноті потрібні цивільні партнерства. Нам потрібне юридичне узаконення наших відносин, щоб ми могли бути сім’єю для держави, бо ми є платниками податків, ми щиро любимо нашу Україну, ми робимо все для перемоги України. До того ж цивільні партнерства, це партнерства, які дадуть перевагу і гетеросексуальним відносинам і сім’ям, бо Інститут шлюбу у певній мірі себе дискредитував, — сказала Альона.

Ще одна учасниця, Марічка, наголосила, що цивільні партнерства особливо важливі для ЛГБТ+-військових.

– Дуже багато ЛГБТ-військових, які не мають права бачити своїх партнерів, у разі, якщо щось станеться із партнером, ви не маєте права, ні отримати спадок, навіть не потрапите у реанімацію, тому що можуть тільки родичі, — сказала вона.

На заході також були присутні військовослужбовці. Один з учасників розповів, що для нього головними вимогами є безпека та рівні права.

– Для мене — дві основня вимоги. Я хочу відчувати себе у безпеці у Києві та інших містах України, бо мені вистачає небезпеки зараз там (у зоні бойових дій, — Ред.). І, звісно, я хочу мати такі самі права як гетеросексуальні люди, я хочу мати можливість заключати цивільні партнерства. Поки що ні з ким, але хто знає, що буде в майбутньому, — сказав він.

Водночас у центрі столиці відбулися Марш Традиції та Хода на захист сім’ї, дітей та України. Їхні учасники заявили, що вийшли на підтримку “сімейних цінностей” і “суспільної моралі”. Вони тримали прапори різних організацій.

Основне гасло Маршу Традиції — міцна сім’я, батьківство, материнство, народження та виховання дітей як фундамент здорової й сильної нації. Учасники кажуть, що вийшли, аби публічно заявити про підтримку сімейних цінностей і право громадян відкрито їх відстоювати.

Ходу на захист сім’ї, дітей та України організував громадянський рух Всі разом. Це мирна громадянська акція на підтримку сімейних цінностей, батьківства, материнства та дитинства.

Водночас хода стане нагодою відзначити День батька, який святкується цього ж дня в усьому світі, сказав координатор руху Руслан Кухарчук.

Серед тих, хто прийшов на марш та ходу є військовослужбовці.

Джерело : Суспільне

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