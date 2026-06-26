Взрывы в Запорожье: в результате атаки РФ есть пострадавшие
Серия мощных взрывов в Запорожье прогремела в пятницу, 26 июня. В результате российской атаки возросло количество пострадавших.
Обновлено в 12:50. Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 26 июня: какие последствия
По информации Запорожской ОВА, количество раненых выросло до семи человек. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Как отмечают в областной военной администрации, вспыхнул пожар, горят автомобили.
Повреждены складские помещения, офисное здание, окна, фасады, кровли близлежащих домов.
Перед взрывами в Запорожье Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
После этого украинские военнослужащие зафиксировали скоростную цель в Запорожье.
Кроме этого, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударного беспилотника в Запорожье с южного направления.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА