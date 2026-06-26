Серия мощных взрывов в Запорожье прогремела в пятницу, 26 июня. В результате российской атаки возросло количество пострадавших.

Обновлено в 12:50. Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 26 июня: какие последствия

По информации Запорожской ОВА, количество раненых выросло до семи человек. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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Как отмечают в областной военной администрации, вспыхнул пожар, горят автомобили.

Повреждены складские помещения, офисное здание, окна, фасады, кровли близлежащих домов.

Перед взрывами в Запорожье Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

После этого украинские военнослужащие зафиксировали скоростную цель в Запорожье.

Кроме этого, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударного беспилотника в Запорожье с южного направления.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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