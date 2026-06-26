Служба безопасности Украины нанесла удары по военным объектам российских войск во временно оккупированном Крыму. Бойцы подразделения Альфа СБУ поразили два судна военного обеспечения, паром и средства противовоздушной обороны РФ в районе Керчи.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Поражение целей в Керчи

По данным СБУ, беспилотники атаковали объекты на территории судостроительного завода Залив. Под удар попали кабелепрокладчики проекта 15310 Волга и Вятка, которые строились для Министерства обороны России, а также грузопассажирский паром Петропавловск.

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После атаки на судах вспыхнули масштабные пожары.

Корабли Волга и Вятка предназначены для развертывания российской системы гидроакустического наблюдения Гармония, которая используется для подводной разведки. Также эти суда могут задействоваться для установки неконтактных мин и работы с подводными коммуникациями. Стоимость каждого из них оценивается в сотни миллионов долларов.

Кроме того, дроны СБУ поразили элементы российского зенитного ракетного комплекса С-400, в частности вооружение и радиолокационную станцию, которые обеспечивали прикрытие района Керченского пролива.

В Службе безопасности подчеркнули, что удары по военной инфраструктуре РФ в Крыму направлены на ослабление возможностей оккупантов использовать полуостров в качестве логистической и военной базы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : СБУ

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