СБУ атаковала российские военные корабли на заводе в Керчи и ПВО у пролива
- СБУ нанесла удары по судостроительному заводу Затока в оккупированной Керчи.
- Были поражены кабелепрокладчики РФ Волга и Вятка, а также паром Петропавловск.
- После атаки на судах возник крупный пожар.
Служба безопасности Украины нанесла удары по военным объектам российских войск во временно оккупированном Крыму. Бойцы подразделения Альфа СБУ поразили два судна военного обеспечения, паром и средства противовоздушной обороны РФ в районе Керчи.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Поражение целей в Керчи
По данным СБУ, беспилотники атаковали объекты на территории судостроительного завода Залив. Под удар попали кабелепрокладчики проекта 15310 Волга и Вятка, которые строились для Министерства обороны России, а также грузопассажирский паром Петропавловск.
После атаки на судах вспыхнули масштабные пожары.
Корабли Волга и Вятка предназначены для развертывания российской системы гидроакустического наблюдения Гармония, которая используется для подводной разведки. Также эти суда могут задействоваться для установки неконтактных мин и работы с подводными коммуникациями. Стоимость каждого из них оценивается в сотни миллионов долларов.
Кроме того, дроны СБУ поразили элементы российского зенитного ракетного комплекса С-400, в частности вооружение и радиолокационную станцию, которые обеспечивали прикрытие района Керченского пролива.
В Службе безопасности подчеркнули, что удары по военной инфраструктуре РФ в Крыму направлены на ослабление возможностей оккупантов использовать полуостров в качестве логистической и военной базы.
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