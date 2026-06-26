Буданов анонсировал возможный обмен пленными в ближайшие дни
Новый обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться уже в ближайшие дни.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Новый обмен пленными между Украиной и РФ: что известно
Так, Кирилл Буданов заявил во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии, что “даст Бог, увидите в ближайшие дни обмен”.
Отметим, что об этом он сказал после того, как одна из студенток спросила главу ОП о том, есть ли для него какие-то “красные линии” в вопросах обмена.
– Скажите, пожалуйста, а для вас ценность человеческой жизни существует или нет? – переспросил Буданов.
Студентка ответила, что человеческая жизнь бесценна, и тогда Буданов продолжил: “А если она бесценна, есть ли что-то, чем можно пренебречь?”.
Услышав в ответ “Нет”, он сказал: “Ну вот, и для меня нет”.
Напомним, 5 июня Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 186 украинцев в рамках второго этапа обмена в формате 1 000 на 1 000.
Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 15 мая. Благодаря этому удалось вернуть домой 205 граждан. Это был первый этап обмена в рамках 1 000 на 1 000.