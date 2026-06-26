Новый обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Новый обмен пленными между Украиной и РФ: что известно

Так, Кирилл Буданов заявил во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии, что “даст Бог, увидите в ближайшие дни обмен”.

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Отметим, что об этом он сказал после того, как одна из студенток спросила главу ОП о том, есть ли для него какие-то “красные линии” в вопросах обмена.

– Скажите, пожалуйста, а для вас ценность человеческой жизни существует или нет? – переспросил Буданов.

Студентка ответила, что человеческая жизнь бесценна, и тогда Буданов продолжил: “А если она бесценна, есть ли что-то, чем можно пренебречь?”.

Услышав в ответ “Нет”, он сказал: “Ну вот, и для меня нет”.

Напомним, 5 июня Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 186 украинцев в рамках второго этапа обмена в формате 1 000 на 1 000.

Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 15 мая. Благодаря этому удалось вернуть домой 205 граждан. Это был первый этап обмена в рамках 1 000 на 1 000.

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