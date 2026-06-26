Багато українців, що їдуть за кордон, хочуть взяти з собою різні домашні смаколики. Проте важливо враховувати правила митного контролю, адже не всі продукти харчування можна вивозити. Зокрема, питання щодо закруток турбує багатьох українців.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна провозити консервацію через кордон та за яких умов.

Чи можна перевозити закрутки через кордон

Домашня консервація викликає у митників підозру через відсутність необхідних сертифікатів якості та безпеки, тому остаточне рішення щодо її перевезення ухвалюється на пункті пропуску. Навіть якщо прямої заборони немає, існує ризик конфіскації.

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Також є ймовірність, що в банку може бути схований заборонений предмет. Тому митники мають право вилучити таку консервацію за власним розсудом.

Мандрівникам радять не перевозити домашню консервацію під час подорожей за кордон, щоб уникнути проблем. Натомість рекомендують упаковувати продукти в харчові контейнери, що значно знижує ризик їх конфіскації на митниці.

Промислово виготовлені закрутки можна перевозити, якщо вони упаковані в герметичну тару та мають етикетки з інформацією про склад, виробника та термін придатності.

Перед подорожжю важливо ознайомитися з митними правилами країни, до якої ви прямуєте. У деяких країнах можуть бути суворі обмеження на ввезення продуктів, щоб запобігти поширенню шкідників чи хвороб.

Пам’ятайте, що м’ясну та молочну консервацію перевозити суворо заборонено.

Яку консервацію можна перевозити через кордон

Дозволено перевозити свіжі фрукти та овочі, але в обмеженій кількості (зазвичай до 5 кг), консервовані фрукти та овочі промислового виробництва дозволені.

Які консерви дозволені:

Риба та морепродукти, але в обмеженій кількості, консервовані рибні продукти промислового виробництва.

Консервовані солодкі продукти промислового виробництва.

Невелика кількість ікри, зазвичай до 125 грам на особу.

Якщо ви все ж вирішили взяти з собою домашню консервацію, ретельно її упакуйте, майте із собою документи, що підтверджують безпеку продуктів (якщо є), та будьте готові до того, що митники можуть конфіскувати вашу консервацію. Найкраще, якщо ви будете перевозити консервацію заводського виробництва.

Джерело : Державна митна служба

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