Основною формою роботи Верховної Ради України є пленарні засідання. Саме під час таких засідань народні депутати розглядають законопроєкти, ухвалюють закони, постанови та інші рішення, які належать до повноважень парламенту.

Пленарні засідання проводяться під час сесій Верховної Ради за встановленою процедурою. Рішення ухвалюються шляхом голосування народних депутатів, причому відповідно до Конституції України голосування має здійснюватися депутатом особисто.

Скільки триває засідання Верховної Ради України та що змінилося після впровадження воєнного стану, читайте в нашому матеріалі.

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Скільки часу триває засідання Верховної Ради України у мирний час

До початку повномасштабної війни робота парламенту була чітко прив’язана до календарного плану. Відповідно до статті 19 Регламенту Верховної Ради України, пленарні засідання зазвичай проводилися у перший і третій тижні кожного місяця під час сесії.

Другий тиждень депутати відводили для роботи в парламентських комітетах, тимчасових спеціальних і слідчих комісіях, а також у депутатських фракціях та групах. Четвертий тиждень був призначений для роботи народних депутатів із виборцями.

Що стосується того, скільки триває засідання Верховної Ради України у мирний час, то у звичайному режимі часові межі визначені Регламентом.

Засідання проходять:

у вівторок та четвер із 10:00 до 15:00, тобто загалом 5 годин із перервою з 12:00 до 12:30;

у середу та п’ятницю із 10:00 до 14:00, тобто 4 години із такою самою перервою.

Як змінилася робота Верховної Ради після введення воєнного стану

Після початку повномасштабного вторгнення правила роботи парламенту змінилися. Верховна Рада перейшла на спеціальний режим, який дозволяє забезпечити безперервну роботу навіть в умовах війни.

Головна зміна полягає в тому, що стандартний поділ місяця на пленарні тижні, роботу в комітетах та роботу з виборцями більше не застосовується у звичайному форматі.

Відповідно до постанови Верховної Ради України Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану, парламент працює у режимі одного пленарного засідання.

Тобто замість окремих пленарних тижнів Верховна Рада проводить одне засідання, яке триває до припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше початку наступної чергової сесії парламенту.

Через безпекові причини час і місце проведення засідань визначає Голова Верховної Ради України. Ця інформація доводиться до відома народних депутатів.

Скільки годин триває засідання Верховної Ради України

Під час воєнного стану немає відповіді на питання, скільки триває засідання Верховної Ради. Якщо раніше парламент працював за фіксованим графіком, від чотирьох до п’яти годин на день, то зараз формат роботи залежить від ситуації та потреб держави.

Тож одне пленарне засідання може продовжуватися з перервами протягом тривалого періоду. Це дає можливість депутатам оперативно розглядати питання оборони, безпеки, економіки та інших сфер, які потребують швидких рішень.

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