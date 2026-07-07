Певица Оля Цыбульская откровенно рассказала, что помогло ей заметно похудеть, а также ответила на предположения об использовании специальных препаратов для снижения веса.

По словам артистки, никаких медикаментов она не применяла, а главными изменениями стали полноценный сон, коррекция питания и регулярная физическая активность.

Цыбульская объяснила, как похудела

Певица рассказала, что переломным моментом для нее стало завершение работы в утреннем шоу на радио. После этого она начала высыпаться.

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Дополнительным толчком стали гастроли в США, которые длились более двух недель. Из-за сильного джетлага артистка не могла адаптироваться к новому часовому поясу.

— Я не могла перейти на время. Днем мне хотелось спать, не хотелось есть, а ночью жрать было неудобно, — с юмором поделилась Цыбульская.

После поездки она изменила свои привычки. В частности, заменила ужин на протеин. Кроме того, сейчас Ольга дважды в неделю занимается пилатесом, дважды — силовыми тренировками, а также старается каждый день больше ходить пешком.

Цыбульская о препаратах для похудения

Оля Цыбульская призналась, что не осуждает использование препаратов для похудения, если для этого есть медицинские показания. Артистка отметила, что если бы у нее был критический вес и проблемы со здоровьем, то она рассмотрела бы такой вариант.

— Если это не противоречит здоровью и есть достаточно хорошо изученные препараты, я ничего плохого в этом не вижу. Но пока что у меня был просто 71. То есть не какой-то там критический вес. Поэтому мне надо было просто зашить рот, — пошутила певица.

Цыбульская добавила, что дисциплинировать себя ей помогло окружение. По ее словам, коллеги, которые поддерживали хорошую физическую форму, стали для нее дополнительной мотивацией, а также фотографии и видео с сольных концертов, которые снимали зрители.

— Когда тебя фотографирует SMM-щик, ты можешь правильно стать. А люди, которые сидят в третьем ряду, снимают тебя снизу. Я насмотрелась и на свой четвертый подбородок, и на все свои складки. Хотелось к лету привести себя в порядок, — сказала артистка.

Певица также откровенно рассказала, что после смерти отца переживала сложный эмоциональный период. Именно еда стала для нее способом успокоиться. Со временем Ольга поняла, что пришло время перемен.

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Источник: Люкс ФМ

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