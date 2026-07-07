Анастасию Березовскую, подозреваемую в покушении на семью в Монако, нашли мертвой
Гражданку Украины Анастасию Березовскую, подозреваемую в покушении на убийство семьи в Монако, нашли мертвой.
Информацию подтвердили в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины.
Взрыв в Монако: подозреваемую Березовскую нашли мертвой
Как отмечается, подозреваемая прибыла в Украину 1 июля. В результате следственных (розыскных) и оперативных действий установили круг лиц ее общения и маршруты передвижения.
По данным следствия, после возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Среди них – бывший сотрудник правоохранительных органов, а второй – действующий сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны.
У следствия есть информация, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на крипто и банковские счета Березовской, поэтому их считают возможными причастными к покушению на убийство в Монако.
У них провели неотложные следственные (розыскные) действия, во время которых работник ГУР Минобороны заявил об убийстве Березовской, которое он совершил вместе с другим фигурантом.
Последний утверждает, что он не сообщал свое руководство и действовал по своему усмотрению, держа контакты с подозреваемой в покушении на семью в Монако, перечисляя ей деньги и совершая какие-либо другие действия.
По данным СБУ, во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружили подвальное помещение, похожее на комнату пыток.
Обоих фигурантов задержали по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.
Как отмечают в Офисе генерального прокурора, по показаниям одного из соучастников провели следственный эксперимент, обнаружили тело Березовской с огнестрельными ранениями в голову и пистолетные гильзы.
В настоящее время готовится сообщение о подозрении. Следствие по делу продолжается.
В СБУ добавили, что всю имеющуюся информацию предоставили следственным органам в Монако. В то же время Офис генпрокурора находится в тесном взаимодействии с их правоохранительными органами.
Следователи устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако.
29 июня в результате взрыва в Монако пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями Украины, его жена и 13-летний сын.
3 июля Интерпол объявил в международный розыск Анастасию Березовскую. По данным следствия, 39-летнюю гражданку Украины считали ключевой подозреваемой по делу о покушении на семью в Монако.
В тот же день Офис генерального прокурора Украины инициировал создание международной следственной группы по расследованию покушения.