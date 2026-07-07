В Киеве завершили поисково-спасательные работы на местах ударов российских войск в Подольском и Дарницком районах. Однако в столице продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Завершены поисково-спасательные работы в Киеве

Количество погибших в Киеве в результате ночной российской атаки в ночь на 6 июля составляет 19 человек, среди которых есть 12-летний мальчик и его мама.

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По информации ГСЧС, из-за обстрелов пострадал 61 человек, в частности 7 детей.

В то же время городской глава Киева Виталий Кличко сообщает о 76 пострадавших в столице. По его данным, в настоящее время 24 человека находятся в стационарах больниц, среди них – двое детей.

В Киеве и области объявлен День траура сегодня, 7 июля.

В ночь на 6 июля российские войска обстреляли Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками, в результате чего погибли и пострадали люди, в частности в Подольском и Дарницком районах.

Кроме того, армия России атаковала Киевскую область в эту же ночь, в результате чего погибли 8 человек и пострадали еще 58.

Источник : ДСНС

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