СБС поразили восемь танкеров “теневого флота” РФ в Азовском море — Мадяр
- Силы беспилотных систем ВСУ заявили о поражении восьми танкеров теневого флота РФ.
- По словам Роберта Мадяра, суда перевозили топливо для оккупированного Крыма.
В ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили в Азовском море восемь танкеров “теневого флота” России, которые перевозили топливо для временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.
Поражение танкеров “теневого флота” РФ: что известно
По словам Мадяра, в ночь на 7 июля пилоты 9 батальона Кайрос 414 отдельной бригады Птахи Мадяра поразили восемь танкеров “теневого флота” РФ. В Азовском море также были атакованы один сухогруз и один паром.
— Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается, — написал командующий СБС.
Мадяр отметил, что все пораженные танкеры идентифицированы и находятся под международными санкциями. Их дедвейт составляет около 7 тыс. тонн, длина — примерно 140 метров, а годы постройки — 2006–2012.
Мадяр назвал часть судов, которые, по его словам, были поражены:
- Венера-3;
- Санар-1;
- Санар-17;
- Климена;
- Тети;
- Алексей Саврасов;
- Пенелопа.
Название еще одного танкера пока устанавливают.
Командующий СБС также сообщил, что в течение ночи 7 июля в оперативной глубине противника на временно оккупированных территориях украинские подразделения поразили 58 законных военных целей.
Этой ночью также горели энергоузлы и логистические объекты оккупантов в Крыму, однако подробности об этих ударах он пообещал сообщить позже.
Напомним, в ночь на 7 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегически важных военных и промышленных объектов на территории России и временно оккупированного Крыма.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия Группа Кремний ЭЛ в Брянске, Брянского химического завода в городе Сельцо, нефтебазы аэродрома Белгород, двух железнодорожных мостов в Крыму, а также складов материально-технического обеспечения противника в Донецкой области.