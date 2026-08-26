Фонд Віктора Пінчука оголошує набір другої когорти учасників Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — міжнародної лідерської програми Фонду з розвитку лідерства для українських ветеранів і ветеранок.

Учасники другої когорти пройдуть 5-денне інтенсивне навчання в Jackson School of Global Affairs Єльського університету зосереджене на розвитку лідерських компетенцій, стратегічного мислення та навичок ухвалення рішень у складних середовищах.

Програма дає можливість українським ветеранам та ветеранкам отримати доступ до освітніх практик світового рівня та досвіду провідних викладачів і практиків.

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– Ми шукаємо ветеранів і ветеранок, які вже мають досвід лідерства і прагнуть розвивати його далі, незалежно від того, у якій сфері вони працюють або планують працювати. Для нас важливі їхня мотивація, готовність розвиватися, брати на себе відповідальність і застосовувати отримані знання на практиці. Ми хочемо, щоб кожен учасник нашої програми повертався з Yale не лише з новими знаннями, а й із ширшим баченням власних можливостей та того, як використовувати їх для позитивних змін в Україні, — зазначила Світлана Гриценко, керівниця Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука.

До участі запрошуються амбітні та цілеспрямовані ветерани та ветеранки, які мають сильну мотивацію до розвитку, навчання та здобуття нових знань і прагнуть посилити свої лідерські та стратегічні компетенції.

Для участі не потрібна спеціальна освіта чи досвід роботи в певній галузі. Важливими є військовий досвід, мотивація до особистого та професійного розвитку, лідерський потенціал і готовність використовувати набуті знання та навички на практиці.

Як взяти участь

Для участі у відборі необхідно:

заповнити анкету,

записати відеовізитівку,

надати рекомендаційний лист.

Детальні умови участі та форма заявки – на сайті Програми.

Набір до другої когорти триватиме до 13 вересня 2026 року. Результати відбору будуть оголошені 11 жовтня. Навчання в Yale Jackson School of Global Affairs відбудеться у листопаді 2026 року.

Про Ukrainian Veterans Leadership Program

Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука створена для ветеранів і ветеранок, які прагнуть розвивати свій лідерський потенціал, здобувати нові знання та відігравати активну роль у розвитку й майбутньому України.

20 серпня 2026 року Фонд Віктора Пінчука та Yale Jackson School of Global Affairs уклали п’ятирічну угоду про співпрацю в рамках Ukrainian Veterans Leadership Program. Угода діятиме до червня 2031 року.

Понад 200 українських ветеранів і ветеранок матимуть змогу пройти навчання в Єльському університеті – передбачено проведення 11 когорт програми, по дві щороку.

Перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок вже пройшла навчання в США наприкінці квітня – початку травня 2026 року.

Програма є ключовим елементом довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні.

Протягом двох десятиліть Фонд Віктора Пінчука підтримує розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну стипендіальну програму WorldWideStudies.

UVLP доповнює також ініціативи Віктора та Олени Пінчуків орієнтовані на ветеранів та військових: RECOVERY — мережу інноваційної фізичної реабілітації військових і ветеранів; Повернення— програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також ініціативу Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.

Jackson School of Global Affairs Єльського університету є професійною школою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм. Єльський університет, заснований у 1701 році, прагне покращувати світ сьогодні та для майбутніх поколінь через визначні дослідження, освіту та практичну діяльність.

Фотограф: John Hassett

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