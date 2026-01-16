В Украине из-за массированных атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры введен режим чрезвычайной ситуации.

В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации

Решение принято для обеспечения максимальной координации действий всех служб, от центральной власти до регионов и общин.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, именно на него возложены функции руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Соответствующие задачи были определены совместно с правительством.

Прежде всего усиливается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике, а также отдельного штаба для электроэнергетических систем Киева и Киевской области. Первые заседания уже состоялись.

Также меняются правила передвижения во время комендантского часа: гражданам позволят свободно добираться до пунктов несокрушимости, в том числе ночью.

Кроме того, рекомендовано НКРЭКУ в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить процедуры подключения резервного энергетического оборудования к сетям.

Ключевые решения

Перераспределение резервного оборудования. Резервные энергетические мощности будут перераспределены между регионами с учетом критичности потребностей объектов жизнеобеспечения.

Импорт электроэнергии. Государственные компании, прежде всего Укрзализныця и НАК Нафтогаз, должны срочно обеспечить закупку импортной электроэнергии на отопительный сезон 2025/26 годов в объеме не менее 50% от общего потребления.

Стабилизация энергосистемы. Основной задачей определена скоординированная и эффективная работа для скорейшей стабилизации ситуации в энергосистеме, в частности в городе Киеве.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что линия 112 работает в усиленном режиме и принимает сообщения о проблемах с базовыми коммунальными услугами.

К обработке обращений привлекли дополнительных операторов для быстрой передачи данных соответствующим службам.