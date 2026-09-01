В українському законодавстві передбачені особливі правові режими, які держава застосовує у разі серйозних загроз. Один із них — надзвичайний стан. Його запровадження надає державі додаткові повноваження для подолання небезпечної ситуації.

Що таке надзвичайний стан, коли запроваджують надзвичайний стан, хто ухвалює таке рішення та які обмеження він передбачає, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Надзвичайний стан: що це

В Україні є закон Про правовий режим надзвичайного стану №1550-III. Відповідно до закону надзвичайний стан — це особливий правовий режим, який тимчасово вводять в Україні або в окремих її місцевостях, якщо виникла серйозна загроза безпеці людей чи конституційному ладу держави.

Зараз дивляться

Його вводять лише тоді, коли загроза є реальною, а усунути її іншими способами неможливо.

Тобто сама по собі аварія, стихійне лихо чи інша складна подія ще не означає введення такого режиму. Йдеться про ситуацію, яка має настільки серйозні наслідки або ризики, що звичайних повноважень державних органів недостатньо.

Надзвичайний стан: коли запроваджують

Підстави визначає стаття 4 Закону №1550-III.

У законі також пояснюється, за яких умов запроваджують надзвичайний стан. Його запроваджують у разі особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. Це стосується масштабних катастроф, стихійних лих, особливо великих пожеж, пандемій та інших подій, які створюють загрозу життю і здоров’ю великої кількості людей.

Окремою підставою є масові терористичні акти, якщо вони призводять до загибелі людей або руйнування особливо важливих об’єктів життєзабезпечення.

Закон також передбачає введення надзвичайного стану через:

міжнаціональні або міжконфесійні конфлікти, якщо вони загрожують безпеці людей і нормальній роботі органів влади;

блокування або захоплення особливо важливих об’єктів чи територій;

масові заворушення, які супроводжуються насильством;

спробу захоплення державної влади або насильницьку зміну конституційного ладу;

масовий перетин державного кордону з території сусідніх держав;

необхідність відновлення конституційного правопорядку та роботи органів державної влади.

Хто запроваджує надзвичайний стан

Його вводить президент України указом. Його повинна затвердити Верховна Рада України протягом двох днів з моменту звернення президента.

В указі мають бути зазначені причини введення, територія, на якій він діятиме, строк, конкретні заходи та перелік прав і свобод, які тимчасово обмежуються.

Введення надзвичайного стану не означає, що всі права громадян обмежуються. Перелік конкретних обмежень також визначають у відповідному указі.

На який строк вводять надзвичайний стан

Якщо режим поширюється на всю територію України, його вводять максимум на 30 діб.

Для окремих областей або інших місцевостей максимальний строк становить 60 діб.

За необхідності президент може продовжити надзвичайний стан, але кожне таке продовження не може тривати понад 30 діб. Рішення про продовження також повинна затвердити Верховна Рада.

Надзвичайний стан: що передбачає

Тут усе залежить від конкретної ситуації та заходів, зазначених в указі президента.

Закон дозволяє, зокрема, встановлювати особливий режим в’їзду та виїзду, обмежувати пересування людей і транспортних засобів, посилювати охорону громадського порядку та важливих об’єктів.

Також передбачена можливість забороняти проведення масових заходів і страйків, проводити огляд транспорту та речей.

Можливе примусове відчуження або вилучення майна фізичних і юридичних осіб. Окремо закон передбачає додаткові заходи, які застосовують залежно від характеру загрози.

Закон передбачає можливість встановлення комендантської години. У такому разі перебувати на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціальних перепусток або документів забороняється.

Також під час надзвичайного стану можуть перевіряти документи громадян, проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів. У передбачених законом випадках можливий огляд службових приміщень і житла.

Залежно від причини надзвичайного стану влада може проводити евакуацію людей із небезпечних територій, запроваджувати карантин та інші санітарні заходи.

Закон також дозволяє встановлювати особливий порядок розподілу продуктів та товарів першої необхідності, змінювати режим роботи підприємств і переорієнтовувати їх на виробництво продукції, необхідної для подолання надзвичайної ситуації.

Тобто надзвичайний стан — це не один конкретний набір заборон. Заходи обирають залежно від того, яка саме загроза виникла і що потрібно зробити для її усунення.

Чи обмежують права громадян під час дії надзвичайного стану

Під час надзвичайного стану допускається тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод. Але такі обмеження повинні бути пов’язані з конкретною загрозою, мати визначений строк і бути зазначені в указі про введення надзвичайного стану.

Тому не варто сприймати цей режим як повне скасування всіх прав громадян. Держава отримує додаткові інструменти для реагування на кризу, але порядок їх застосування визначається законом та указом президента.

Коли в Україні вводили надзвичайний стан

В Україні надзвичайний стан уже запроваджували. Це сталося напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

23 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав Указ №63/2022 Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України. Документ передбачав запровадження надзвичайного стану з 00:00 24 лютого строком на 30 діб у 23 областях та Києві.

Однак уже наступного дня, 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні запровадили воєнний стан. Відповідний Указ президента №64/2022 набув чинності з 05:30 24 лютого.

Чи діє зараз в Україні надзвичайний стан

Станом на 1 вересня 2026 року в Україні не діє загальнодержавний режим надзвичайного стану. В Україні діє воєнний стан, запроваджений через повномасштабну збройну агресію Росії.

Це два різні правові режими. Надзвичайний стан регулює закон №1550-III, а воєнний стан — окремий закон України Про правовий режим воєнного стану.

Не варто плутати надзвичайний стан із надзвичайною ситуацією. Наприклад, рішення влади про режим надзвичайної ситуації в енергетиці через масштабні пошкодження інфраструктури не означає введення надзвичайного стану за Законом №1550-III. Це різні юридичні поняття та різні механізми реагування.

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