Россия наращивает использование реактивных беспилотников при атаке на Украину. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в июле российские войска применили в пять раз больше реактивных БпЛА, чем в июне. Именно в июле, по его словам, началось существенное наращивание количества таких дронов.

Игнат также отметил, что Россия уже наладила массовое производство реактивных беспилотников и фактически запускает их с конвейера. Среди таких скоростных средств он назвал реактивные Шахеды и Бандероли, которые могут развивать скорость около 600 км/ч.

Чем реактивный Шахед отличается от обычного, как его распознать и почему такие беспилотники сложнее перехватывать, объяснили военный и авиационный эксперты.

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Реактивный Шахед: чем отличается от обычного

Какая разница между реактивным и обычным БпЛА, в комментарии для Фактов ICTV объяснил военный эксперт, основатель БО Реактивная почта Павел Нарожный. По его словам, главное отличие заключается в двигателе. Реактивный Шахед — это фактически Shahed-136, но с реактивным двигателем. В обычной версии используется двигатель внутреннего сгорания с винтом.

Российская Герань-3 также относится к реактивным вариантам. По словам Нарожного, у нее могут отличаться отдельные элементы комплектования, в том числе двигатель или электроника, но принцип работы остается таким же.

Другой тип двигателя позволяет существенно увеличить скорость полета. Обычный Шахед, по оценке Нарожного, летит примерно со скоростью 200-250 км/ч. Реактивный может разгоняться до 500-550 км/ч.

Авиационный эксперт, кандидат технических наук в сфере беспилотных технологий Богдан Долинце в эфире Эспрессо оценивал скорость реактивных БпЛА в пределах 400-650 км/ч.

Как отличить реактивный Шахед от обычного

Зрительно распознать такой беспилотник в небе непросто, поскольку его внешний вид похож на обычный Шахед. Одним из признаков является звук.

Павел Нарожный отмечал, что реактивный дрон имеет характерный звук, напоминающий рев турбины. Именно по звуку его можно услышать еще до появления в поле зрения.

Богдан Долинце объяснял, что реактивный БпЛА менее шумен, чем аппарат с двигателем внутреннего сгорания. При этом его звук больше напоминает звук крылатой ракеты. Характерной особенностью является своеобразный свист, связанный с работой реактивного двигателя.

Поэтому если говорить о том, какой звук у реактивного Шахеда, то он больше похож на турбинный гул или свист, тогда как обычный беспилотник с поршневым двигателем имеет другой, более характерный звук.

Почему реактивный Шахед сложнее сбить

Высокая скорость сокращает время, которое есть у ПВО для реагирования на цель. Юрий Игнат отмечал, что реактивные беспилотники сложнее уничтожать мобильными огневыми группами и другими средствами противовоздушной обороны. Для их перехвата необходимы наземные зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия, а также истребители с ракетами воздуха – воздух.

Павел Нарожный среди средств, которые могут применяться против таких беспилотников, называет Бук, IRIS-T и Patriot. Также для перехвата могут использоваться боевые самолеты F-16, МиГ-29 или Mirage.

Применение боевой авиации имеет высокую стоимость. По словам Нарожного, только подъем самолета в воздух стоит десятки тысяч долларов в час без учета стоимости ракеты.

Как Россия использует реактивные БпЛА

Увеличение количества реактивных беспилотников связано с тем, что Россия увеличивает их производство.

По словам Юрия Игната, часть российских дронов уже производится массово. Кроме реактивных Шахедов, российские войска используют Бандероли, скорость которых достигает около 600 км/ч.

Еще одна особенность современных российских БпЛА — возможность онлайн-управления через mesh-сети. Как объяснял Игнат, в такой системе отдельные дроны могут работать в качестве ретрансляторов, передавая информацию между собой.

Это дает возможность российским операторам получать информацию о ситуации во время полета и корректировать действия беспилотников. По словам Игната, такие дроны могут использоваться для работы по движущимся целям, в том числе поездам, локомотивам и автомобилям мобильных огневых групп.

Следовательно, реактивный Шахед отличается от обычного, прежде всего, двигателем и значительно более высокой скоростью. Именно эти характеристики делают его более сложной целью для ПВО, а увеличение количества таких беспилотников добавляет новые вызовы для украинской противовоздушной обороны.

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