В последнее время Киев регулярно страдает от российских ракетных и дроновых атак. В результате обстрелов в столице повреждаются и разрушаются дома, предприятия и другая инфраструктура.

Поэтому Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых территорий уже в сентябре. Правительство готовит соответствующее решение около двух недель.

Что такое прифронтовой город и какие льготы у него есть, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Какой статус может получить Киев

Как рассказал народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE., работу над постановлением о признании Киева прифронтовым городом начали после первых российских атак на продовольственные склады украинских компаний.

Премьер-министр уже проводил встречу с представителями бизнеса, где, в частности, обсуждали возможность предоставить предприятиям дополнительные помещения для хранения. Также была создана рабочая группа, которая нарабатывает решения о статусе Киева и Киевской области и дополнительных механизмах поддержки бизнеса.

Как пояснил Горбенко, среди возможных мер, в частности, более широкие возможности для бронирования работников и другие механизмы, которые должны помочь предприятиям быстрее возобновлять работу. Он ожидает, что решение правительства может появиться уже в сентябре.

Что такое прифронтовая территория Украины

В настоящее время в Украине действует приказ Минразвития №376, которым утвержден Перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированы Российской Федерацией. Документ постоянно обновляется. Действующая редакция предусматривает, в частности, распределение территорий по категориям в зависимости от ситуации.

Формирование этого перечня происходит по процедуре, определенной постановлением №1364. Для получения соответствующей категории недостаточно заявить, что город регулярно подвергается российским атакам, ведь территория должна быть отнесена к соответствующей категории в установленном порядке.

Отдельно понятие прифронтовой территории определено в постановлении Кабмина №1686. В документе указано, что речь идет о территориях, расположенных на расстоянии до 100 км вдоль линии столкновения, украинско-российской государственной границы или от временно оккупированной Россией территории Украины, где проживание и ведение хозяйственной деятельности особенно опасны.

При этом территория должна соответствовать по меньшей мере одному из двух критериев: быть отнесенной в установленном порядке к территориям активных боевых действий или к территориям возможных боевых действий.

Что дает статус прифронтового города

Постановление №1686 определяет для прифронтовых территорий приоритеты государственной региональной политики.

Что дает статус прифронтового города:

Развитие оборонной и защитной гражданской инфраструктуры, быстрое восстановление критической, социальной и жилищной инфраструктуры, усиление гражданской защиты, социальная поддержка населения, пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг и качественное медицинское обслуживание.

Также предусмотрены упрощение условий ведения бизнеса, поддержка аграрного сектора и страхование военных рисков.

При этом сам по себе статус прифронтовой территории не означает предоставления всем жителям города скидок или выплат. Конкретные льготы и механизмы поддержки зависят от отдельных программ и нормативных актов.

Какие города Украины имеют статус прифронтового

Прифронтовые города — это населенные пункты, которые входят в Список территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированы Россией. Этот список утвержден приказом Минразвития №376 и регулярно обновляется.

К территориям активных или возможных боевых действий относят отдельные населенные пункты и общины в нескольких областях Украины.

Какие города в Украине считаются прифронтовыми:

Донецкая область — Краматорск, Славянск и другие населенные пункты;

Краматорск, Славянск и другие населенные пункты; Харьковская область — Харьков, Купянск, Волчанск и другие;

Харьков, Купянск, Волчанск и другие; Запорожская область — Запорожье, Орехов и другие;

Запорожье, Орехов и другие; Херсонская область — Херсон и другие населенные пункты;

Херсон и другие населенные пункты; Сумская область — Сумы, Шостку и другие;

Сумы, Шостку и другие; Днепропетровская область — в частности Никополь и отдельные общины;

в частности Никополь и отдельные общины; Николаевская область — отдельные общины.

При этом состав территорий в перечне изменяется в зависимости от ситуации. Поэтому, говоря о прифронтовых городах в Украине, следует ориентироваться именно на актуальную редакцию официального перечня, а не на условный список городов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.