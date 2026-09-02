Что дает статус прифронтового города: получит ли Киев дополнительную поддержку
В последнее время Киев регулярно страдает от российских ракетных и дроновых атак. В результате обстрелов в столице повреждаются и разрушаются дома, предприятия и другая инфраструктура.
Поэтому Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых территорий уже в сентябре. Правительство готовит соответствующее решение около двух недель.
Что такое прифронтовой город и какие льготы у него есть, читайте в материале Фактов ICTV.
Какой статус может получить Киев
Как рассказал народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE., работу над постановлением о признании Киева прифронтовым городом начали после первых российских атак на продовольственные склады украинских компаний.
Премьер-министр уже проводил встречу с представителями бизнеса, где, в частности, обсуждали возможность предоставить предприятиям дополнительные помещения для хранения. Также была создана рабочая группа, которая нарабатывает решения о статусе Киева и Киевской области и дополнительных механизмах поддержки бизнеса.
Как пояснил Горбенко, среди возможных мер, в частности, более широкие возможности для бронирования работников и другие механизмы, которые должны помочь предприятиям быстрее возобновлять работу. Он ожидает, что решение правительства может появиться уже в сентябре.
Что такое прифронтовая территория Украины
В настоящее время в Украине действует приказ Минразвития №376, которым утвержден Перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированы Российской Федерацией. Документ постоянно обновляется. Действующая редакция предусматривает, в частности, распределение территорий по категориям в зависимости от ситуации.
Формирование этого перечня происходит по процедуре, определенной постановлением №1364. Для получения соответствующей категории недостаточно заявить, что город регулярно подвергается российским атакам, ведь территория должна быть отнесена к соответствующей категории в установленном порядке.
Отдельно понятие прифронтовой территории определено в постановлении Кабмина №1686. В документе указано, что речь идет о территориях, расположенных на расстоянии до 100 км вдоль линии столкновения, украинско-российской государственной границы или от временно оккупированной Россией территории Украины, где проживание и ведение хозяйственной деятельности особенно опасны.
При этом территория должна соответствовать по меньшей мере одному из двух критериев: быть отнесенной в установленном порядке к территориям активных боевых действий или к территориям возможных боевых действий.
Что дает статус прифронтового города
Постановление №1686 определяет для прифронтовых территорий приоритеты государственной региональной политики.
Что дает статус прифронтового города:
- Развитие оборонной и защитной гражданской инфраструктуры, быстрое восстановление критической, социальной и жилищной инфраструктуры, усиление гражданской защиты, социальная поддержка населения, пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг и качественное медицинское обслуживание.
- Также предусмотрены упрощение условий ведения бизнеса, поддержка аграрного сектора и страхование военных рисков.
При этом сам по себе статус прифронтовой территории не означает предоставления всем жителям города скидок или выплат. Конкретные льготы и механизмы поддержки зависят от отдельных программ и нормативных актов.
Какие города Украины имеют статус прифронтового
Прифронтовые города — это населенные пункты, которые входят в Список территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированы Россией. Этот список утвержден приказом Минразвития №376 и регулярно обновляется.
К территориям активных или возможных боевых действий относят отдельные населенные пункты и общины в нескольких областях Украины.
Какие города в Украине считаются прифронтовыми:
- Донецкая область — Краматорск, Славянск и другие населенные пункты;
- Харьковская область — Харьков, Купянск, Волчанск и другие;
- Запорожская область — Запорожье, Орехов и другие;
- Херсонская область — Херсон и другие населенные пункты;
- Сумская область — Сумы, Шостку и другие;
- Днепропетровская область — в частности Никополь и отдельные общины;
- Николаевская область — отдельные общины.
При этом состав территорий в перечне изменяется в зависимости от ситуации. Поэтому, говоря о прифронтовых городах в Украине, следует ориентироваться именно на актуальную редакцию официального перечня, а не на условный список городов.