Останнім часом Київ регулярно потерпає від російських ракетних і дронових атак. Внаслідок обстрілів у столиці пошкоджуються та руйнуються будинки, підприємства й інша інфраструктура.

Тому Київ та Київська область можуть отримати статус прифронтових територій уже у вересні. Уряд готує відповідне рішення близько двох тижнів.

Що таке прифронтове місто та які пільги воно має, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Який статус може отримати Київ

Як розповів народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE., роботу над постановою про визнання Києва прифронтовим містом розпочали після перших російських атак на продовольчі склади українських компаній.

Прем’єр-міністр уже проводив зустріч із представниками бізнесу, де, зокрема, обговорювали можливість надати підприємствам додаткові приміщення для зберігання. Також створили робочу групу, яка напрацьовує рішення щодо статусу Києва та Київської області й додаткових механізмів підтримки бізнесу.

Як пояснив Горбенко, серед можливих заходів, зокрема ширші можливості для бронювання працівників та інші механізми, які мають допомогти підприємствам швидше відновлювати роботу. Він очікує, що відповідне рішення уряду може з’явитися у вересні.

Що таке прифронтова територія України

Наразі в Україні діє наказ Мінрозвитку №376, яким затверджено Перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії чи які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Документ постійно оновлюється. Чинна редакція передбачає, зокрема, розподіл територій за категоріями залежно від безпекової ситуації.

Формування цього переліку відбувається за процедурою, визначеною постановою №1364. Для отримання відповідної категорії недостатньо заявити, що місто регулярно зазнає російських атак, адже територія має бути віднесена до відповідної категорії у встановленому порядку.

Окремо поняття прифронтової території визначене у постанові Кабміну №1686. У документі зазначено, що йдеться про території, розташовані на відстані до 100 км уздовж лінії зіткнення, українсько-російського державного кордону або від тимчасово окупованої Росією території України, де проживання та ведення господарської діяльності є особливо небезпечними.

При цьому територія має відповідати щонайменше одному з двох критеріїв: бути віднесеною в установленому порядку до територій активних бойових дій або до територій можливих бойових дій.

Що дає статус прифронтового міста

Постанова №1686 визначає для прифронтових територій окремі пріоритети державної регіональної політики.

Що дає статус прифронтове місто:

Розвиток оборонної та захисної цивільної інфраструктури, швидке відновлення критичної, соціальної та житлової інфраструктури, посилення цивільного захисту, соціальна підтримка населення, допомога з оплатою житлово-комунальних послуг та якісне медичне обслуговування.

Також передбачені спрощення умов для ведення бізнесу, підтримка аграрного сектору та страхування воєнних ризиків.

При цьому сам по собі статус прифронтової території не означає надання всім мешканцям міста знижок чи виплат. Конкретні пільги та механізми підтримки залежать від окремих державних програм і нормативних актів.

Які міста України мають статус прифронтового

Прифронтові міста це населені пункти, які входять до Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії чи які тимчасово окуповані Росією. Цей перелік затверджений наказом Мінрозвитку №376 і регулярно оновлюється.

До територій активних або можливих бойових дій належать окремі населені пункти та громади в кількох областях України.

Які міста в Україні вважаються прифронтовими:

Донецька область — Краматорськ, Слов’янськ та інші населені пункти;

Харківська область — Харків, Куп’янськ, Вовчанськ та інші;

Запорізька область — Запоріжжя, Оріхів та інші;

Херсонська область — Херсон та інші населені пункти;

Сумська область — Суми, Шостку та інші;

Дніпропетровська область — зокрема Нікополь та окремі громади;

Миколаївська область — окремі громади.

При цьому склад територій у переліку змінюється залежно від безпекової ситуації. Тому, говорячи про прифронтові міста в Україні, варто орієнтуватися саме на актуальну редакцію офіційного переліку, а не на умовний список міст.

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