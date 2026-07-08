Украина уже сегодня тратит миллиарды гривен на восстановление разрушенных войной городов и сел. Строятся новые дома, ремонтируются больницы, школы, общественные просторы. Но вместе с фундаментами закладывается и гораздо важнее — будущее страны.

Останутся ли украинские города узнаваемыми? Будут ли люди чувствовать связь со своими общинами? Не превратится ли послевоенное восстановление в сплошной “евроремонт” без памяти, характера и местной идентичности?

Именно эти вопросы все чаще задают архитекторы, урбанисты и культурологи. Они говорят о культурно-чувствительном восстановлении — подходе, который предполагает восстановление не только зданий, но и среды, в которой люди хотят жить.

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Екатерина Кравчук, соучредительница формации Lanka.pro и ментор Школы для общин Культура в восстановлении, убеждена: война заставила украинцев по-новому поставить вопрос о будущем.

— Когда началось АТО, я начала задавать себе вопрос: ради чего все это? Война сама по себе не имеет смысла. Имеет смысл только борьба за лучшее будущее. И тогда возникает следующий вопрос — а какое будущее мы хотим построить? – сказала Екатерина Кравчук.

Этот вопрос стал основой многолетних исследований команды Lanka.pro. Изучая опыт разных стран, ее участники убедились: быстро восстановить здания можно, но гораздо сложнее вернуть городу его характер.

Не отстроить, а вернуть жизнь

По словам Екатерины Кравчук, после крупных войн страны часто концентрируются только на физическом обновлении.

— Мы поставили себе задачу думать не только о том, чтобы отстроить лучшее, чем было. Мы хотели понять, как построить так, как мы хотим жить, – подчеркнула она.

Культурно-чувствительное восстановление — это, прежде всего, о людях. О том, чтобы новая школа оставалась частью местной истории, больница не становилась безликим медицинским комплексом, а общественное пространство и дальше объединяло людей.

— Мы вкладываем в понятие культуры не только искусство. Для нас культура – ​​это среда обитания людей. Это способ, которым они живут, взаимодействуют, воспитывают детей, помнят свою историю и строят будущее, — объясняет Екатерина Кравчук.

Такой подход объединяет архитектуру, урбанистику, психологию, экономику, экологию и сообщества. Ведь дом можно возвести за два года, а доверие между людьми нет.

Старые здания иногда важнее новых

После масштабных разрушений простейшим решением кажется полностью снести старые постройки и построить новые. Но именно так можно потерять то, что не измеряется сметой.

— Исторические здания формируют лица наших городов. Если мы их теряем, мы постепенно теряем и ощущение, что это именно Украина, а не любая другая страна мира, говорит соучредитель Lanka.pro.

Екатерина Кравчук отмечает, что международные партнеры уже готовы присоединяться к восстановлению Украины. В то же время, важно не потерять локальную архитектуру, материалы, цвета и характер городов и сел. Чтобы человек, приезжая в Украину, чувствовал, что он приехал именно в Украину, а не в Голландию или Германию.

Одним из примеров такого подхода стал Медицинский центр Святой Параскевы во Львове.

Больница, возвращающая достоинство

Здание бывшего госпиталя Билинского решили не демонтировать, а интегрировать в современный медицинский комплекс. Архитектурный проект сохранил исторические корпуса, хотя это гораздо дороже и сложнее. Рядом появился новый современный медицинский корпус, но не перечеркивает историю этого места, а продолжает ее.

Перед началом проектирования команда исследовала потребности будущих пользователей пространства — пациентов, медиков, детей, пожилых и маломобильных посетителей.

– Была сделана ставка на достоинство как центральная ценность. Из-за цвета, навигации, логистики пространства человек чувствует себя не беспомощным пациентом, а человеком, который имеет контроль над своим здоровьем и своими решениями, – объясняет эксперт.

Дворец в Роздоле: когда наследие работает на общину

Дворец в Роздоле во Львовской области должен стать не только отреставрированным памятником, но и центром развития общины. Проект предполагает создание гостиницы, культурных пространств, восстановление парка и событийной инфраструктуры.

Сегодня проект уже входит в государственный каталог инвестиционных проектов Украины.

Восстановить не здание, а доверие

После деоккупации Макарова в Киевской области община решила начать восстановление не с сооружений, а с отношений между людьми. На берегу реки Здвиж обустроили общественное пространство — амфитеатр обновления. Сегодня здесь проводятся культурные, образовательные и психологические мероприятия, которые помогают общине постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Несмотря на разные масштабы и функции, все эти проекты имеют общую черту — в центре каждого стоят люди.

— Речь не об объекте как таковом. Мы говорим о месте, о его духе. Не о стенах или инфраструктуре, а о более широком контексте, наполненном историей, атмосферой и людьми, — объясняет Екатерина Кравчук.

Поэтому каждый из этих проектов начинался не с чертежей, а с исследований, разговоров с обществом и анализа местной идентичности. Такой подход требует больше времени, но позволяет создавать просторы, которые остаются важными для людей и десятилетиями спустя.

— На мой взгляд, эта версия читается гораздо легче: исчезла чрезмерная повторяемость, а главная ссылка — что восстановление должно быть не только о зданиях, но и о людях, памяти и идентичности — стало более выразительным, — подытожила Екатерина Кравчук.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

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