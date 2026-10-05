В Украине с каждым днем становится прохладнее, поэтому некоторые уже начинают включать обогреватели. У владельцев частных домов есть еще один вариант — отопление твердым топливом, в частности дровами.

Можно ли пойти в лес и собрать древесину для отопления и какие дрова можно брать в лесу без разрешения, читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли собирать дрова в лесу в 2026 году

Начальник Управления ГЭИ Полесского округа Андрей Бенчук рассказал, разрешено ли собирать дрова в лесу, что делать с сухостоем и хворостом и когда для населения действует специальный порядок.

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Просто прийти в лес и забрать древесину для отопления нельзя. При этом не имеет значения, растет дерево или уже упало.

Статья 66 Лесного кодекса Украины позволяет гражданам без специального разрешения собирать для собственных нужд в лесах государственной и коммунальной собственности ягоды, грибы, орехи, цветы, дикорастущие растения и другие недревесные ресурсы. В частном лесу это возможно с согласия владельца.

Заготовка древесины к такому общему использованию лесных ресурсов не относится.

Можно ли собирать сухостой в лесу на дрова

То, что дерево высохло или лежит на земле, само по себе не дает права забрать его домой. Как объяснил Андрей Бенчук, сухостой и поваленная древесина остаются лесными ресурсами. К древесине также относятся дрова, хворост и пни.

Эту позицию подтвердил Верховный Суд в постановлении от 20 сентября 2023 года по делу №200/2550/20-а. Суд рассматривал вопрос заготовки дров из сухих и валежных деревьев и отметил, что такая деятельность является специальным использованием лесных ресурсов, а не общим.

Поэтому самостоятельно собирать сухостой, валежник или крупные ветки в лесу для отопления нельзя.

Какие дрова можно собирать в лесу в Украине

Для населения территорий, где ведутся или велись боевые действия, правительство предусмотрело отдельный механизм обеспечения топливной древесиной.

Постановление Кабмина №861 разрешает бесплатный самостоятельный сбор топливной древесины для бытовых нужд домохозяйств. Но речь идет не о любых деревьях или дровах в лесу.

Объектом такого сбора являются порубочные остатки на определенных лесных участках. Собирать их можно только при безопасных условиях, в определенные дни и часы и при обязательном присутствии представителя постоянного лесопользователя или владельца леса. Использовать бензиновые или электрические пилы для такого сбора нельзя.

То есть человек не может самостоятельно выбрать любой участок леса, увидеть там сухие деревья и решить, что их можно забрать.

Например, решением Совета обороны Житомирской области от 6 сентября 2024 года был определен конкретный порядок реализации постановления №861.

В частности, Народичскую поселковую военную администрацию обязали информировать население о возможности самостоятельного сбора топливной древесины для бытовых нужд. А филиал ГП Леса Украины должен определять конкретные лесные участки, дни и часы, когда такой сбор разрешен.

Поэтому перед походом за дровами нужно проверить, определен ли конкретный участок для такого сбора и когда именно его можно проводить.

Порубочные остатки — это древесина, которая остается после проведения рубки. Именно ее, а не любой сухостой или поваленное дерево, можно собирать в рамках специального механизма, предусмотренного постановлением №861.

Можно ли собирать дрова в лесу, не вырубая деревья

Если человек увидел сухой ствол, крупные ветки или валежник, это не означает, что древесина стала ничейной. Сухостой и поваленная древесина остаются лесными ресурсами, а их использование должно происходить в установленном законом порядке.

Перед заготовкой нужно выяснить, кому принадлежит лесной участок и кто является его постоянным лесопользователем.

Можно ли собирать дрова в лесу и когда штрафуют

Ответственность зависит от характера нарушения и его последствий. За незаконную вырубку, повреждение или уничтожение лесных культур и другие нарушения лесного законодательства может наступать административная ответственность.

Если же в действиях человека есть признаки уголовного правонарушения, может применяться статья 246 Уголовного кодекса Украины.

Кроме штрафа или другого наказания, нарушителю могут начислить ущерб, причиненный лесу. Его размер определяют по установленным таксам.

Поэтому, если в лесу просто увидели сухое дерево или кучу веток, забирать их домой не стоит. Сначала нужно проверить, установлен ли для этого конкретного участка порядок сбора древесины.

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