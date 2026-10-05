В Україні з кожним днем стає прохолодніше, тому дехто починає вмикати обігрівачі. Власники приватних будинків мають ще один варіант, а саме опалення твердим паливом, зокрема дровами.

Чи можна піти в ліс і назбирати деревину для опалення та які дрова можна брати в лісі без дозволу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна збирати дрова в лісі у 2026 році

Начальник Управління ДЕІ Поліського округу Андрій Бенчук розповів, чи дозволено збирати дрова в лісі, що робити із сухостоєм і хмизом та коли для населення діє спеціальний порядок.

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Просто прийти до лісу і забрати деревину для опалення не можна. При цьому не має значення, чи дерево ще росте, чи вже впало.

Стаття 66 Лісового кодексу України дозволяє громадянам без спеціального дозволу збирати для власних потреб у лісах державної та комунальної власності ягоди, гриби, горіхи, квіти, дикорослі рослини та інші недеревні ресурси. У приватному лісі це можливо за згодою власника.

Заготівля деревини до такого загального використання лісових ресурсів не належить.

Чи можна збирати сухостій в лісі на дрова

Те, що дерево висохло або лежить на землі, саме по собі не дає права забрати його додому. Як пояснив Андрій Бенчук, сухостій і повалена деревина залишаються лісовими ресурсами. До деревини також належать дрова, хмиз і пні.

Цю позицію підтвердив Верховний Суд у постанові від 20 вересня 2023 року у справі №200/2550/20-а. Суд розглядав питання заготівлі дров із сухих та валежних дерев і зазначив, що така діяльність є спеціальним використанням лісових ресурсів, а не загальним.

Тому самостійно збирати сухостій, валежник або великі гілки в лісі для опалення не можна.

Які дрова можна збирати в лісі в Україні

Для населення територій, де ведуться або велися бойові дії, уряд передбачив окремий механізм забезпечення паливною деревиною.

Постанова Кабміну №861 дозволяє безоплатний самостійний збір паливної деревини для побутових потреб домогосподарств. Але йдеться не про будь-які дерева чи дрова в лісі.

Об’єктом такого збору є порубкові рештки на визначених лісових ділянках. Збирати їх можна лише за безпечних умов, у визначені дні та години і за обов’язкової присутності представника постійного лісокористувача або власника лісу. Використовувати бензинові чи електричні пилки для такого збору не можна.

Тобто людина не може самостійно вибрати будь-яку ділянку лісу, побачити там сухі дерева і вирішити, що їх можна забрати.

До прикладу, рішенням Ради оборони Житомирської області від 6 вересня 2024 року було визначено конкретний порядок реалізації постанови №861.

Зокрема, Народицьку селищну військову адміністрацію зобов’язали інформувати населення про можливість самостійного збору паливної деревини для побутових потреб. А філія ДП Ліси України має визначати конкретні лісові ділянки, дні та години, коли такий збір дозволений.

Тому перед походом по дрова потрібно перевірити, чи визначена конкретна ділянка для такого збору та коли саме його можна проводити.

Порубкові рештки — це деревина, яка залишається після проведення рубки. Саме її, а не будь-який сухостій чи повалене дерево, можна збирати в межах спеціального механізму, передбаченого постановою №861.

Чи можна збирати дрова в лісі, не вирубуючи дерева

Якщо людина побачила сухий стовбур, великі гілки або валежник, це не означає, що деревина стала нічийною. Сухостій і повалена деревина залишаються лісовими ресурсами, а їх використання має відбуватися у встановленому законом порядку.

Перед заготівлею потрібно з’ясувати, кому належить лісова ділянка і хто є її постійним лісокористувачем.

Чи можна збирати дрова в лісі і коли штрафують

Відповідальність залежить від характеру порушення та його наслідків. За незаконну порубку, пошкодження чи знищення лісових культур та інші порушення лісового законодавства може наставати адміністративна відповідальність.

Якщо ж у діях людини є ознаки кримінального правопорушення, може застосовуватися стаття 246 Кримінального кодексу України.

Крім штрафу або іншого покарання, порушнику можуть нарахувати шкоду, заподіяну лісу. Її розмір визначають за встановленими таксами.

Отже, якщо в лісі просто побачили сухе дерево чи купу гілок, забирати їх додому не варто. Спочатку потрібно перевірити, чи є для цієї конкретної ділянки встановлений порядок збору деревини.

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