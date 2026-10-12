Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
Как получить карточку харьковчанина — инструкция
Каждый житель Харькова имеет возможность получить Карточку харьковчанина.
Карточка является именной и заменяет собой E-ticket, предоставляет возможность бесплатно посетить Харьковский зоопарк, а также делать покупки и пользоваться услугами участников проекта по специальной цене.
Как получить карточку харьковчанина в 2026 году и что для этого понадобится — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое Карточка харьковчанина
Карта харьковчанина — городской социальный проект, который предлагает владельцам различные скидки на товары, бесплатное посещение зоопарка и услуги партнеров.
Система лояльности насчитывает более 100 партнеров в различных категориях. В частности, медицина, фармация, супермаркеты и магазины, красота и уход, образование, развлечения, спорт и многое другое.
Это позволяет владельцам карты экономить средства при ежедневных покупках и заказах услуг.
С помощью карты можно удобно безналично оплатить проезд в городском общественном транспорте, а также заменить ученический билет и волонтерское удостоверение.
Карточка харьковчанина предоставляет множество возможностей, ведь в ней сосредоточено много функций для повышения комфорта жизни горожан.
Какие бывают карточки харьковчанина
Харьковчане могут получить различные карты.
Обычная карточка — для жителей Харькова. Позволяет бесплатно посещать Харьковский зоопарк, также действует специальная социальная цена во всех торговых точках, которые находятся на его территории.
Карта предоставляет:
- привилегии на АЗС города Харькова;
- получение других преимуществ — доставка цветов, пищи;
- скидки в заведениях отдыха, красоты, досуга, спортивных клубах и супермаркетах.
Коммунальная карточка предназначена для работников коммунальных предприятий, учреждений, организаций, учреждений исполнительных органов.
Данная карточка предполагает такие же преимущества, как и обычная.
Льготная карточка — предоставляется льготникам. Она позволяет посещать по специальной цене:
- образовательные мероприятия (курсы повышения квалификации разных направлений, кружки по интересам и тому подобное);
- медицинские учреждения (аптеки, центры оказания медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии);
- продуктовые супермаркеты и точки продажи еды;
- спортивные клубы, танцы, йога и т. д.
Школьная карта дает право пользоваться ученическими условиями по принципу работы E-ticket, посещать спортивные клубы, танцы, йогу, прокат велосипедов и/или самокатов по специальной социальной цене.
Также позволяет получать другие преимущества — доставка цветов, пищи, и бесплатно посещать Харьковский зоопарк.
Студенческая карточка предназначена для студентов. Среди преимуществ:
- пользование ученическими условиями по принципу работы E-ticket;
- бесплатное посещение Харьковского зоопарка (а также специальная социальная цена во всех торговых точках, которые находятся на его территории);
- получение других преимуществ.
Волонтерская — для представителей волонтерских организаций.
ГСЧС — для сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Для военнослужащих — также предусмотрена для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших защитников.
Как получить карточку харьковчанина в 2026 году
Оформить цифровую Карту харьковчанина можно в приложении Open Kharkiv. Заказать можно пластиковую, цифровую или обе карты.
Чтобы ее получить, необходимо заполнить соответствующую анкету. Существует два ее вида: электронная и бумажная анкета-заявление.
Чтобы написать и подать бумажную заявку, необходимо обратиться:
- к одному из управлений социальной защиты населения;
- в ЦПАУ;
- к администрации районов Харьковского городского совета;
- исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения, организации — места подачи анкет-заявлений для своих сотрудников;
- в учреждение общего среднего образования города — места подачи анкет-заявлений для получения ученических билетов.
При подаче анкеты в бумажном виде необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий факт регистрации места жительства в Харькове.
Для того, чтобы получить Карточку харьковчанина, не потребуется предварительной регистрации. Достаточно прийти в удобный вам центр предоставления услуг, выбрать услугу в терминале, получить талон и в порядке очереди пройти к администратору.
О готовности карты сообщат по телефону.
Чтобы заполнить электронное заявление, необходимо:
- перейдите на Портал электронных сервисов;
- авторизуйтесь с помощью BankID или IDGOV. Можете воспользоваться мобильным приложением Мой Харьков или веб-версией Портала электронных сервисов Харькова;
- среди перечня услуг найдите Анкета-заявление на получение карты харьковчанина;
- укажите личные и паспортные данные — ФИО, номер телефона, электронную почту, желаемый канал коммуникации, адрес проживания и регистрации;
- также укажите цель, с которой оформляете Карточку, и способ ее получения.
Цифровая карта появится в приложении Open Kharkiv ориентировочно через 2-3 рабочих дня.
Фото: X-card
Источник: X-card