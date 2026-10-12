Каждый житель Харькова имеет возможность получить Карточку харьковчанина.

Карточка является именной и заменяет собой E-ticket, предоставляет возможность бесплатно посетить Харьковский зоопарк, а также делать покупки и пользоваться услугами участников проекта по специальной цене.

Как получить карточку харьковчанина в 2026 году и что для этого понадобится — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что такое Карточка харьковчанина

Карта харьковчанина — городской социальный проект, который предлагает владельцам различные скидки на товары, бесплатное посещение зоопарка и услуги партнеров.

Система лояльности насчитывает более 100 партнеров в различных категориях. В частности, медицина, фармация, супермаркеты и магазины, красота и уход, образование, развлечения, спорт и многое другое.

Это позволяет владельцам карты экономить средства при ежедневных покупках и заказах услуг.

С помощью карты можно удобно безналично оплатить проезд в городском общественном транспорте, а также заменить ученический билет и волонтерское удостоверение.

Карточка харьковчанина предоставляет множество возможностей, ведь в ней сосредоточено много функций для повышения комфорта жизни горожан.

Какие бывают карточки харьковчанина

Харьковчане могут получить различные карты.

Обычная карточка — для жителей Харькова. Позволяет бесплатно посещать Харьковский зоопарк, также действует специальная социальная цена во всех торговых точках, которые находятся на его территории.

Карта предоставляет:

привилегии на АЗС города Харькова;

получение других преимуществ — доставка цветов, пищи;

скидки в заведениях отдыха, красоты, досуга, спортивных клубах и супермаркетах.

Коммунальная карточка предназначена для работников коммунальных предприятий, учреждений, организаций, учреждений исполнительных органов.

Данная карточка предполагает такие же преимущества, как и обычная.

Льготная карточка — предоставляется льготникам. Она позволяет посещать по специальной цене:

образовательные мероприятия (курсы повышения квалификации разных направлений, кружки по интересам и тому подобное);

медицинские учреждения (аптеки, центры оказания медицинской помощи, медицинские клиники, стоматологии);

продуктовые супермаркеты и точки продажи еды;

спортивные клубы, танцы, йога и т. д.

Школьная карта дает право пользоваться ученическими условиями по принципу работы E-ticket, посещать спортивные клубы, танцы, йогу, прокат велосипедов и/или самокатов по специальной социальной цене.

Также позволяет получать другие преимущества — доставка цветов, пищи, и бесплатно посещать Харьковский зоопарк.

Студенческая карточка предназначена для студентов. Среди преимуществ:

пользование ученическими условиями по принципу работы E-ticket;

бесплатное посещение Харьковского зоопарка (а также специальная социальная цена во всех торговых точках, которые находятся на его территории);

получение других преимуществ.

Волонтерская — для представителей волонтерских организаций.

ГСЧС — для сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Для военнослужащих — также предусмотрена для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших защитников.

Как получить карточку харьковчанина в 2026 году

Оформить цифровую Карту харьковчанина можно в приложении Open Kharkiv. Заказать можно пластиковую, цифровую или обе карты.

Чтобы ее получить, необходимо заполнить соответствующую анкету. Существует два ее вида: электронная и бумажная анкета-заявление.

Чтобы написать и подать бумажную заявку, необходимо обратиться:

к одному из управлений социальной защиты населения;

в ЦПАУ;

к администрации районов Харьковского городского совета;

исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения, организации — места подачи анкет-заявлений для своих сотрудников ;

; в учреждение общего среднего образования города — места подачи анкет-заявлений для получения ученических билетов.

При подаче анкеты в бумажном виде необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий факт регистрации места жительства в Харькове.

Для того, чтобы получить Карточку харьковчанина, не потребуется предварительной регистрации. Достаточно прийти в удобный вам центр предоставления услуг, выбрать услугу в терминале, получить талон и в порядке очереди пройти к администратору.

О готовности карты сообщат по телефону.

Чтобы заполнить электронное заявление, необходимо:

перейдите на Портал электронных сервисов

авторизуйтесь с помощью BankID или IDGOV. Можете воспользоваться мобильным приложением Мой Харьков или веб-версией Портала электронных сервисов Харькова;

или веб-версией Портала электронных сервисов Харькова; среди перечня услуг найдите Анкета-заявление на получение карты харьковчанина;

укажите личные и паспортные данные — ФИО, номер телефона, электронную почту, желаемый канал коммуникации, адрес проживания и регистрации;

также укажите цель, с которой оформляете Карточку, и способ ее получения.

Цифровая карта появится в приложении Open Kharkiv ориентировочно через 2-3 рабочих дня.

Фото: X-card

Источник: X-card

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.