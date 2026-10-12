Кожен житель Харкова має можливість отримати Картку харків’янина.

Картка є іменною і замінює собою E-ticket, надає можливість безкоштовно відвідати Харківський зоопарк, а також робити покупки та користуватися послугами учасників проєкту за спеціальною ціною.

Як отримати картку харків’янина у 2026 році та що для цього знадобиться — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке Картка харків’янина

Картка харківʼянина — міський соціальний проєкт, який пропонує власникам різноманітні знижки на товари, безоплатне відвідування зоопарку та послуги партнерів.

Система лояльності налічує понад 100 партнерів у різних категоріях. Зокрема, медицина, фармація, супермаркети та магазини, краса та догляд, освіта, розваги, спорт та багато іншого. Це дозволяє власникам картки заощаджувати кошти при щоденних покупках і замовленнях послуг.

За допомогою картки можна зручно безготівково оплати проїзд у міському громадському транспорті, а також замінити учнівський квиток та волонтерське посвідчення.

Картка харків’янина надає безліч можливостей, адже в ній зосереджено багато функцій для підвищення комфорту життя містян.

Які бувають картки харків’янина

Харків’яни можуть отримати різні картки.

Звичайна картка — для жителів Харкова. Дозволяє безкоштовно відвідувати Харківський зоопарк, також діє спеціальна соціальна ціна у всіх торговельних точках, які розташовані на його території.

Картка надає:

привілеї на АЗС міста Харкова;

отримання інших переваг – доставка квітів, їжі тощо;

знижки у закладах відпочинку, краси, дозвілля, спортивних клубах та супермаркетах.

Комунальна картка — призначена для працівників комунальних підприємств, установ, організацій, закладів виконавчих органів. Ця картка передбачає такі ж переваги, як і звичайна.

Пільгова картка — надається пільговикам. Вона дозволяє відвідувати за спеціальною ціною:

освітні заходи (курси підвищення кваліфікації різних напрямків, гуртки за інтересами тощо);

медичні заклади (аптеки, центри надання медичної допомоги, медичні клініки, стоматології);

продуктові супермаркети та точки продажу їжі;

спортивні клуби, танці, йогу тощо.

Шкільна — картка дозволяє користуватися учнівськими умовами за принципом роботи E-ticket, відвідувати спортивні клуби, танці, йогу, прокат велосипедів та/або самокатів тощо за спеціальною соціальною ціною.

Також дозволяє отримувати інші переваги – доставка квітів, їжі тощо та безкоштовно відвідувати Харківський зоопарк.

Студентська картка призначена для студентів. Серед переваг:

користування учнівськими умовами за принципом роботи E-ticket;

безкоштовне відвідування Харківського зоопарку (а також спеціальна соціальна ціна у всіх торговельних точках, які розташовані на його території);

отримання інших переваг.

Волонтерська — для представників волонтерських організацій.

ДСНС — для працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Для військовослужбовців — також передбачена для ветеранів, учасників бойових дій і родин загиблих захисників.

Як отримати картку харків’янина у 2026 році

Оформити цифрову Картку харків’янина можна в застосунку Open Kharkiv. Замовити можна пластикову, цифрову або обидві картки.

Щоб її отримати, необхідно заповнити відповідну анкету. Існує два її види: електронна та паперова анкета-заява.

Щоб написати та подати паперову заяву, необхідно звернутися:

до одного з управлінь соціального захисту населення;

у ЦНАП;

до Адміністрації районів Харківської міської ради;

виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій – місця подачі анкет-заяв для своїх співробітників ;

; до установи загальної середньої освіти міста – місця подачі анкет-заяв для отримання учнівських квитків.

При поданні анкети в паперовому вигляді необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує факт реєстрації місця проживання у Харкові.

Для того, щоб отримати Картку харків’янина, не буде потрібно попередньої реєстрації. Достатньо прийти у зручний вам центр надання послуг, вибрати послугу в терміналі, отримати талон та у порядку черги пройти до адміністратора.

Про готовність картки повідомлять телефоном.

Щоб заповнити електронну заяву, необхідно:

перейдіть на Портал електронних сервісів

авторизуйтеся за допомогою BankID або IDGOV. Можете скористатися мобільним додатком Мій Харків або вебверсією Порталу електронних сервісів Харкова;

або вебверсією Порталу електронних сервісів Харкова; серед переліку послуг знайдіть Анкета-заява на отримання Карти харків’янина;

вкажіть особисті та паспортні дані – ПІБ, номер телефону, електронну пошту, бажаний канал комунікації, адресу проживання та реєстрації;

також зазначте мету, з якою оформлюєте Картку, та спосіб її отримання.

Цифрова картка з’явиться у застосунку Open Kharkiv орієнтовно через 2-3 робочі дні.

Фото: X-card

Джерело: X-card

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